TSV West und Alling feiern Siege nach vollzogenen oder angedrohten Trainer-Rücktritten

Kreisklasse kompakt

von Andreas Daschner schließen

Neue Besen kehren gut – alte offenbar auch. Sowohl der TSV West feierte nach dem Rücktritt von Thomas Stehle ebenso einen 2:1-Sieg wie die Allinger nach der gleichlautenden, aber noch nicht endgültig vollzogenen Ankündigung ihres Übungsleiters Thorsten Kuhls.

SC Olching II - SC Gröbenzell 0:1 (0:0)– Ein weltmeisterliches Zitat bemühte Olchings Trainer Alexander Englisch, um die Derbypleite seiner Elf zu beschreiben. Wie einst Andreas Brehme erklärte er: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Soll heißen: Die Olchinger hatten vor 70 Zuschauern durchaus Chancen, um das Spiel zu gewinnen. „Aber wie schon vergangene Woche in Weßling haben wir sie nicht genutzt“, so Englisch. Dafür werden Fehler in der Defensive gnadenlos bestraft – diesmal kurz nach Wiederbeginn durch Gröbenzells Lukas Schuhmann, der das goldene Tor erzielte.

FC Landsberied - SC Weßling 0:3 (0:2)– Der FC Landsberied droht eine Fahrstuhlmannschaft zu bleiben. Nach seinem Aufstieg hängt der Dorfclub weiter mit nur vier Punkten aus zehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz fest. Auch gegen Weßling gab es kein Ende der Tristesse. Schon zur Halbzeit lagen die Hausherren mit 0:2 in Rückstand. In Halbzeit zwei gab es lange Zeit nichts Zählbares – bis zur hektischen Schlussphase: Ein Weßlinger sah in der 89. Minute die Ampelkarte. Allerdings zu spät, um den Landsberiedern noch eine Wende zu ermöglichen. Ganz im Gegenteil kassierten die Hausherren in der Nachspielzeit mit einem Mann mehr auf dem Feld sogar noch das dritte Gegentor.

TSV West - FC Emmering 2:1 (0:1)– Abteilungsleiter Markus Salzmann und Norbert Wagner feierten als Trainerduo einen Einstand nach Maß beim TSV West. Wenige Tage nach der Trennung von Übungsleiter Thomas Stehle gelang den Bruckern der dritte Saisonsieg. Zwar gingen die stark aufspielenden Emmeringer durch Özcan Yildiz nach einer Ecke nach nicht einmal zwölf Minuten in Führung. „Aber Salzmann und Wagner haben die Mannschaft super eingestellt“, sagte West-Sprecher Werner Lenk. Und so bewies die Mannschaft Moral. Erst sorgte Rayane Agbere für den Ausgleich (79.). Keine fünf Minuten später setzte West-Torjäger Muzzi Gür zu einem unwiderstehlichen Solo von der Mittellinie aus an, vernaschte alle Verteidiger und am Ende auch noch FCE-Keeper Christoph Vogel.

TSV Alling - VfL Egenburg 2:1 (2:0)– Noch ist die Trennung von Trainer Thorsten Kuhls nicht offiziell – wenngleich der Übungsleiter aus dem Urlaub eine Neuorientierung angekündigt hat. Ob ihn der dritte Saisonsieg umstimmt, ist nicht klar. Auf jeden Fall gelang den Allingern im Sechs-Punkte-Spiel ein wichtiger Sieg und der Sprung auf den zehnten Tabellenplatz. Schon nach einer Viertelstunde durfte der TSV zum ersten Mal jubeln: Keanu Jurinek traf zum 1:0. Und es kam noch besser. Nur drei Minuten später deutete Schiedsrichter Fabian Porsche aus Moorenweis auf den Punkt: Strafstoß für die Hausherren, Christian Müller verwandelte. Zwar verkürzte Egenhofen kurz nach dem Seitenwechsel auf 1:2, aber Alling rettete den Sieg über die Zeit.