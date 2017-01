Funktionäre, schaut aufs Wesentliche!

Handball-Kommentar zum Punkteabzug des TuS Fürstenfeldbruck

Vom Aufstiegsaspiranten zum Abstiegskandidaten - bei den Handballern des TuS Fürstenfeldbruck verlief der Jahreswechsel turbulent. Weil einer ihrer Youngster angeblich keine Spielberechtigung hatte, zog der Verband 13 Punkte ab. Ein Kommentar von Tagblatt-Sportredakteur Peter Loder.

Nun sind sie also futsch, die Punkte. War auch abzusehen. Denn Verbandsfunktionäre lassen sich nicht gern ins Handwerk pfuschen. Doch ist diese Strafe überhaupt verhältnismäßig? Schließlich hat der unverschuldet in die Sündenbock-Rolle geschlüpfte Youngster nur eine Bruchteil der insgesamt 451 Tore erzielt. Angekreidet muss dem Verein aber werden, dass sich die gern so professionell darstellenden TuS-Offiziellen einen solch ebenso absehbaren wie folgenschweren Lapsus überhaupt geleistet haben. Woran’s gelegen hat?

Sicher nicht an jenem bedauernswerten Spieler, in dessen Vita nun karrierelang abgespeichert ist, dass er derjenige war, welcher... Vielleicht eher daran, dass beim TuS viele Köche den Brei verderben. Früher war’s so, dass ein Big Boss – der jetzt genug damit zu tun hat, seinen Seniorjob als amtierender Bürgermeister auszufüllen – den ganz großen Überblick behielt. Heute ist damit ein ganzer Stab beschäftigt.

Doch auch der Verband muss sich fragen lassen, wie es sein kann, dass ein Pass auf der einen (der bayerischen) Seite als ungültig eingestuft wird, während er auf der anderen (der übergeordneten deutschen Stelle) anstandslos zum Saisonbeginn akzeptiert wird. Dennoch: Die Verantwortung über die Richtigkeit der Angaben in einem Spielerdokument obliegt letzten Endes immer dem Verein. Spätestens nach diesem Fall muss klar sein, was jedem Normalbürger beim Behördenbesuch stets eingetrichtert wird, wenn er Dokumente von amtswegen ausgehändigt bekommt: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser.

Absteigen werden die Brucker trotz der Punkte-Panne wohl nicht. Dafür sind sie sportlich zu stark. Und ein Aufstieg in die 2. Bundesliga wäre mangels Infrastruktur in der Halle ohnehin nicht drin gewesen – und wenn, dann nur ausnahmsweise für eine Saison. So gesehen ersparen sich die Herren Funktionäre im besten sportlichen Fall womöglich eine ähnliche Erklärungsnot wie vor wenigen Monaten, als sie die Chance zum Sprung ins zweite Oberhaus aus freien Stücken sausen ließen. Also wiegt die ganz Pass-Affäre eigentlich gar nicht so schwer?

Doch! Denn sie macht deutlich, dass sich Vereinsfunktionäre aufs Wesentliche ihrer Aufgabe beschränken sollen: Denken und Lenken. Alles andere kann getrost dem Trainer überlassen werden. Der ist zwar jetzt auch etwas stinkig. Aber ganz so wild wird’s im Panther-Käfig auf längere Sicht schon nicht werden.