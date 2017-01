TuS kehrt in die Erfolgsspur zurück

Handball 3. Bundesliga

Fürstenfeldbruck - Die Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck sind in die Erfolgsspur zurück gekehrt. Die Mannschaft von Trainer Martin Wild gewann beim VTV Mundenheim knapp, aber nicht unverdient mit 26:25 (12:14).

„Ich bin einfach nur stolz auf mein Team“, sagte Martin Wild nach dem Sieg. Zum Spiel selbst sagte der 37-jährige Übungsleiter: „Das Ergebnis war besser als das Spiel. Das Glück, das wir letzte Woche nicht hatten, hatten wir diesmal.“

Die 300 Zuschauer in der Hornissen-Arena von Mundenheim sahen einen wahren Handballkrimi. In der Tabelle stehen die Brucker nach wie vor auf dem drittletzten Platz. Bekäme der TuS die 13 vom Verband wegen der Passaffäre um Alex Leindl abgezogenen Punkte wieder zurück, würden die Panther nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter TSG Pforzheim stehen.

Der TuS zeigte in Mundenheim, wie bereits vergangene Woche bei der 27:29-Niederlage gegen Hochdorf, zwei Gesichter. Das Team um Spielmacher Johannes Stumpf legte los wie die Feuerwehr. Nach sieben Minuten führte die ersatzgeschwächte Truppe mit 5:1, nach 15 Minuten mit 10:5.

„Eine sehr souveräne Leistung“, lobte Wild die Vorstellung der ersten Phase. Stumpf vertrat den verletzten Spielmacher Tizian Meier hervorragend. „Er hat das Spiel super organisiert“, befand Wild. In der Abwehr stach vor allem Sebastian Meinzer mit vielen Ballgewinnen heraus.

Doch dann kam ein Bruch ins Panther-Spiel. Der Treffer von Marcus Hoffmann vom Sieben-Meter-Punkt zum 12:7 (20.) sollte für mehr als 15 Minuten der letzte sein. Eine so lange torlose Phase und einen 0:9-Lauf „habe ich bisher selten erlebt“, kramte Wild in seinem Gedächtnis. Die Hornissen, so der Kampfname der Hausherren, fanden besser ins Spiel und drehten den 7:12-Rückstand bis zur Pause ihrerseits in eine 14:12-Führung.

Ein Grund war für Wild die verletzungsbedingte Auszeit von Spielmacher Johannes Stumpf, der nach einem heftigen Schlag ins Gesicht erst mal außer Gefecht gesetzt war. In der 15-minütigen torlosen Phase fabrizierten die Brucker insgesamt zehn Fehlwürfe. Selbst der Versuch mit einem siebten Feldspieler (anstatt eines Torwarts) brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Nach 35 Minuten wagte sich Stumpf trotz eines Brummschädels wieder aufs Parkett. Wenige Sekunden nach seiner Rückkehr verkürzte er auf 13:16. Zudem bewies Coach Wild mit der Einwechslung von Maximilian Lentner ein glückliches Händchen. Der 24-Jährige schlüpfte sofort in die von Wild erhoffte Führungsrolle. Lentner bereitete in den letzten 20 Minuten fünf Treffer vor und traf selbst zweimal in die Maschen. Bruck kämpfte sich ins Spiel zurück und konnte nach 54 Minuten wieder ausgleichen (22:22).

Danach wogte das Match hin und her. Die Partie wurde mit fortschreitender Dauer immer hitziger. Die jeweilige Mundenheimer Führung glichen die Brucker postwendend aus. Mit seinem vierten Treffer sorgte Stumpf für den viel umjubelten Siegtreffer. „Den Brummschädel wird er wohl noch zwei, drei Tage spüren“, sagte Wild über den spielentscheidenden Mann.

Dirk Schiffner