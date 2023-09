Überacker mit starker Aufholjagd zum zweiten Saisonsieg

Von: Dieter Metzler

Der Jubel kannte keine Grenzen: Auf der Heimfahrt herrschte nach dem zweiten Sieg der RW-Frauen in der Landesliga im Bus eine ausgelassene Stimmung. © RW Überacker

Die Frauen von RW Überacker sind in der Landesliga angekommen. Sie feierte bereits den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Und das sogar nach Rückstand.

Überacker – Nach dem grandiosen 4:0 Auftaktsieg vor einer Woche über die DJK Geratskirchen brach die Elf von Trainer Andreas Fasching am Sonntag mit starker Fan-Gemeinde zum ersten Auswärtsspiel nach Leonberg auf. In einer Hitzeschlacht zeigten die Rot-Weißen eine unbändige Moral, machten einen 0:2 Rückstand wett und konnten mit einem 3:2 Sieg die Rückreise antreten. Im Bus herrschte auf der Rückreise dementsprechend Ausnahmezustand.

Nach dem zweiten Spieltag zählen die Aufsteiger aus Überacker mit zu den vier Mannschaften, die mit zwei Siegen ganz oben in der Tabelle zu finden sind. „Meine Mannschaft hat sich auch durch einen schnellen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen“, lobte Fasching seine Mädels. Vor allem freute er sich, dass alle Spielerinnen nach der Halbzeitbesprechung seine Anordnungen beherzigten und umsetzten, sodass der 1:2 Rückstand zur Pause noch umgedreht werden konnte. „Ich bin einfach nur stolz auf diese Truppe.“

Von Geschenken sprach Fasching, als seine Mädels in der zweiten und dritten Minute den Gastgeberinnen zwei Tore ermöglichten. „Da war nix rausgespielt.“ Aber auch aus dem Nichts heraus gelang den Rot-Weißen der 1:2 Anschlusstreffer. Fridos Tomangbe wurde im Strafraum gefoult, Spielführerin Johanna Draude verwandelte den fälligen Elfer zum 1:2.

Die Fasching-Elf fand nun immer besser ins Spiel. Nach einer guten Stunde konnten die Mädels den verdienten 2:2 Ausgleich erzielen. Nicola Mößmer bediente die schnelle Tomangbe, die keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen. Ein weiteres Foul, diesmal an Melanie Balhuber, bescherte den RW-Frauen den zweiten Strafstoß. Auch diesen Elfer verwandelte Draude sicher zum 3:2 (77.). Die mitgereisten Fans waren danach völlig aus dem Häuschen. In einer hitzigen Schlussphase hätte der Referee gar nochmals für Überacker auf den Punkt zeigen müssen. So aber blieb es beim knappen 3:2-Sieg für die Rot-Weißen.