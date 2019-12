Überharte Attacken irritieren Wanderers

Eishockey

von Andreas Daschner schließen

Standesgemäß war der 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)-Sieg der Eishockey-Wanderers gegen Münchner EK . Allerdings taten sich die Germeringer Bezirksliga-Spitzenreiter vor 250 Zuschauern im heimischen Polariom schwerer als erwartet.

Germering –- Die aggressive Spielweise der Gäste schmeckte den Hausherren so gar nicht. Hart im Zweikampf, dabei oft im Rahmen des Erlaubten – und wenn nicht, dann so ausgefuchst, dass es die Schiedsrichter nicht sahen. So präsentierten sich die Luchse des MEK im Polariom.

Die Wanderers hatten vor allem im ersten Drittel offenbar nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet. Sie taten sich trotz einer 2:0-Führung durch zwei Treffer von Nico Rossi schwer. „Wir sind noch nicht wirklich im Spiel, die Münchner kämpfen stark“, musste auch Wanderers-Sprecher Markus Degenhardt eingestehen. Dass sie dabei manchmal auch übers Ziel hinausschossen, fiel dem Schirigespann nicht immer auf. Einige versteckte Stockfouls blieben deshalb ungeahndet. Die Wanderers stellten sich nicht so geschickt an, weshalb sie für ihre Revanchefouls meist in die Kühlbox mussten.

Die Folge: Nach dem ersten Drittel stand es lediglich 2:1 für den großen Favoriten. Nach der ersten Pause stellten sich die Germeringer dann aber etwas besser auf die Münchner ein. Zwar merkte man ihnen weiter an, dass das körperbetonte Spiel nicht so ihr Ding ist. Aber nun hielten sie besser dagegen und erarbeiteten sich mehr Chancen, die sie auch immer besser nutzten. Spätestens mit dem Treffer zum 5:1 war dann eine Vorentscheidung gefallen. Torschütze des fünften Wanderers-Tores war US-Boy J.C. Cangelosi, der sich nach einer drei Ligaspiele andauernden Verletzungspause zurückgemeldet hatte und gleich wieder mit zwei Treffern und drei Vorlagen glänzte. Außerdem trafen für die Wanderers noch Daniel Simm, Christian Köllner und Quirin Reichel.