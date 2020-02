Vereinswechsel: Rege Tätigkeit an Transferbörse

FUSSBALL

von Dieter Metzler

Die in der Winterpause geöffnete Transferbörse ist geschlossen. Bei den Fußballvereinen im Landkreis war eine in rege Wechseltätigkeit zu beobachten. In den nächsten Tagen wird überall wieder die Trainingstätigkeit eröffnet, ehe Anfang März die Punktspielserie fortgesetzt wird. Folgende Spieler haben die jeweils fett gedruckten Vereine verlassen (in Klammern der neue Klub). Wurde vom Ex-Verein keine Freigabe erteilt, darf der Spieler von seinem neuen Klub bis Anfang Mai nicht eingesetzt werden.

SC Olching Ritvan Maloku (TSV Oberalting), Chafi Gobitaka, Sadiq Baba Kyari (beide FC Anadolu München), Lukas Hornung (TSV Gilching), Konrad Wanderer (SC Unterpfaffenhofen), Max Hartmann (SC Pöcking)

SC Oberweikertshofen Elvir Bukvic, Josue Kabeya, Yahia Semache (alle SC Fürstenfeldbruck), Dino Jurkovic (FC Kosova München), Alexandros Retzos (Ziel unbekannt), Aurelio Zilli, George Condor (beide FC Aich), Angelos Tsitiridis (SV Althegnenberg)

SC Fürstenfeldbruck Yasin Kökner (SV Sulzemoos, Güngör Cakir (SpVgg Röhrmoos), Derrick Edebiri (Hertha München), Alex Cosic (BSC Sendling), Valentin Winter (FC Neuhadern), Djamal Halfa Toga (FC Anadolu München), Abass Ouro-Bodi (VSST Günzlhofen)

VSST GünzlhofenRene Fleischer, Tobias Kügler (beide SC Fürstenfeldbruck), Adin Hasanovic (SC Oberweikertshofen), Adi Hasanovic (Bayern München)

TSV Bruck-West Lisander Kajtazi (FC Emmering), Tarik Yilmaz, Bünyamin Yalcin (beide BVTA Fürstenfeldbruck), Walter Probst (TSV Gernlinden), Cengizhan Tümtürk (VSST Günzlhofen)

SC MaisachStefan Griebel (FC Aich), Andreas Pauker (TSV Moorenweis), Manuel Eisgruber (VfR Garching)

SV Mammendorf Julian Mayr (SpVgg Wildenroth)

SpVgg Haidhausen Alem Besirevic (SC Fürstenfeldbruck)

FC LandsberiedFlorian Brandmair (Odelzhausen)

TSV Moorenweis Timo Ritter (SpVgg Wildenroth)

FC AichTizian Predeschly (SV Mammendorf)

TSV Alling Christoph Urban (SC Weßling)

SC Germering Michael Mayerhofer (SV Puchheim).

FSV AufkirchenBjörn Beyer (FC Tandern)