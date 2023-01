Volleyball: Estings Frauen schnuppern weiter am Klassenerhalt

Von: Dieter Metzler

Teilen

In Jubellaune war Estings Frauen-Team. © Peter Weber

Unterschiedliche Gefühlswelten bei Estings Regionalliga-Teams. Während sich die Frauen über einen Sieg freuten, kassierten die Männer eine Klatsche.

Esting – Während die Estinger Volleyballfrauen am Sonntag einen gelungenen Auftakt ins neue Jahr beim TV Fürth in der Fremde feiern konnten, bezog das Männerteam tags zuvor in eigener Halle eine glatte Niederlage. Mit einem 0:3 gegen den FTM Schwabing verließen die Mannen von Trainer Christian Vetrovsky die Halle.

Frauen-Coach Florian Saller: „In allen Elementen klar besser“

Es sei ein wichtiger Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt, meinte Estings Frauentrainer Florian Saller nach dem fünften Saisonerfolg. Zwar konnte das Estinger Team den vorletzten Tabellenplatz in der Regionalliga nicht verlassen, aber zumindest hat die Mannschaft nicht den Anschluss zum rettenden Ufer verloren. „Wir waren in allen Elementen heute klar besser“, freute sich Saller über den 3:1-Satzsieg (25:20, 25:15, 19:25, 25:14) seines Teams.

So präsentierte sich die Mannschaft in der Annahme stabiler, und in der Blockabwehr gar überragend. „Zwei Sätze waren wir wirklich sehr gut“, lobte Saller die Konzentration. Dass man den dritten Satz abgab, nahm Saller im Nachhinein locker. „Da waren wir wohl gedanklich schon auf der Heimfahrt“, meinte. Aber der Estinger Coach hatte mit neun Spielerinnen genügend Wechselmöglichkeiten und konnte entsprechend reagieren. „Im vierten Satz lief unser Spiel dann wieder solide.“

SVE-Trainer Christian Vetrovsky: „Ein einziges Debakel“

Überhaupt nicht zufrieden war Estings Männer-Coach Christian Vetrovsky nach der glatten 0:3-Heimpleite (17:25, 21:25, 19:25) gegen Schwabing. Hatte die Vetrovsky-Truppe doch das Hinspiel noch glatt mit 3:0 gewonnen. Auch wenn die verletzten Martin Engler und Till Cramer schmerzlich vermisst wurden, so sollten sich laut Trainer einige Spieler doch ernsthaft Gedanken über ihren Auftritt machen. „Der Aufschlag und auch die Annahme waren ein einziges Debakel“, ließ Vetrovsky kein gutes Haar an der Leistung seiner Mannschaft. Vor allem über die Aufschläge zeigte sich Vetrovsky richtig stinkig. „Da unterliefen uns zu viele direkte Fehler“, so der Trainer. „Und wenn dann mal ein Aufschlag ins gegnerische Feld kam, dann war er eher lauwarm, nichts zwingendes.“

Dass Schwabing mit einer anderen Aufstellung in Esting aufschlug als im Hinspiel, ließ Vetrovsky nicht gelten. „Wir haben am kommenden Sonntag (13 Uhr in der Estinger Schulsporthalle) gegen den Tabellenletzten Dinkelsbühl ein echtes Sechs-Punkte-Spiel“, sagte Vetrovsky. Ein Sieg sei da quasi Pflicht. (Dieter Metzler)