Volleyball: Estings Frauen knacken den Spitzenreiter - Auch das Männer-Team gewinnt

Regionalliga

Von Dieter Metzler schließen

Einen mehr als erfolgreichen Spieltag haben die beiden Volleyball-Mannschaften des SV Esting in der Regionalliga hinter sich.

Esting – Das Frauenteam von Trainer Florian Saller konnte den ungeschlagenen Tabellenführer FC Kleinaitingen sensationell mit 3:2 (26:24, 16:25, 25:18, 16:25, 15:9) in die Knie zwingen. Und auch das Männerteam von Trainer Christian Vetrovsky feierte auf dem Weg zum Klassenerhalt einen wichtigen 3:1-Sieg (28:30, 25:14, 25:18, 25:20) über den TV Bad Windsheim.

Frauen schlagen Kleinaitingen mit guter Laune und Kampfgeist

Geduld zahlte sich im ersten Satz gegen Kleinaitingen aus, meinte Saller. „Wir lagen schon 0:6 hinten, dennoch konnten wir den Satz für uns entscheiden.“ Den zweiten Satz habe man dann aber deutlich verloren. „Wir wussten eigentlich, was uns erwartet“, so der Trainer. Vor allem im Block hätten man hellwach sein müssen. „Das ist uns allerdings in zwei Sätzen nicht so gelungen. Dazu gesellten sich noch völlig unnötig zahlreiche Aufschlagsfehler.“ Doch den Tiebreak habe man dann relativ sicher für sich entscheiden können und so zwei gegen den Tabellenführer nicht unbedingt erwartete Punkte eintüten können.

Tiana Nicolaus, die schon vergangene Woche eine gute Leistung gezeigt hatte, überzeugte am Sonntag erneut. Und noch einen Pluspunkt, sammelte Nicolaus: Sie sorgte stets für gute Stimmung im Team, so Saller.

Estings Männer klettern in der Tabelle nach oben

Der vierte Tabellenplatz, auf den die Männer des SV Esting nach dem sechsten Saisonsieg inzwischen geklettert sind, sei zwar hübsch anzuschauen, meinte Trainer Christian Vetrovsky nach dem Pflichtsieg über das Liga-Schlusslicht. Aber letztlich beträgt der Abstand zum Relegationsplatz um den Klassenerhalt nur drei Punkte. Trotzdem nehme man den Sieg natürlich gerne mit. „Wir gehören nicht zur Spitze in der Liga, die aus einer Zwei-Klassen-Gesellschaft besteht“, so Vetrovsky. „Aber zum Mittelfeld gehören wir schon dazu.“

Ausschlagend für den Erfolg ist gewesen, dass dem SVE-Coach diesmal elf Spieler zur Verfügung standen und damit viel mehr Möglichkeiten für Vetrovsky, ins Spiel einzugreifen. „Die haben uns nämlich im Hinspiel in Bad Windsheim gefehlt. So konnten wir uns für die 1:3-Hinrundenniederlage revanchieren.“ Dass man den ersten Satz mit 28:30 abgegeben musste, lag in erster Linie noch am schlechten Aufschlagsspiel der Estinger. Als das in den darauffolgenden Sätzen abgestellt werden konnte, gingen die Durchgänge relativ deutlich an Esting.

Zum Jahresabschluss müssen nur noch die SVE-Frauen ran

Während für das Männerteam das sportliche Jahr bereits beendet ist – sie stehen erst wieder am 14. Januar gegen den FTM Schwabing in der Halle – müssen die Frauen nochmals ran. Am Samstag, 17. Dezember, (19 Uhr) kommt der FTSV Straubing II nach Esting. (Dieter Metzler)