Volleyball kompakt: Estings Männer vergrößern den Abstand zum Tabellenkeller

Von: Dieter Metzler

Eine geschlossene Teamleistung brachte Estings Männern einen wichtigen Sieg. © Peter Weber

Erneut beendeten die beiden Regionalliga-Teams des SV Esting ihren Spieltag mit unterschiedlichem Erfolg. Das bessere Ergebnis gelang den Männern.

Esting – Während nach der 1:3 (23:25, 18:25, 25:17, 18:25)-Niederlage der Estinger Frauen beim MTV Rosenheim so langsam das Abstiegsgespenst spukt, konnten sich die Männer mit einem 3:1 (16:25, 25:20, 25:22, 25:15)-Erfolg beim TSV Grafing II etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.

Verlorener Auftakt-Satz als Wachmacher

Mit dem fünften Saisonerfolg rückte das Männer-Team von Trainer Christian Vetrovsky auf den siebten Tabellenplatz vor. „Ein ganz wichtiger Punktgewinn“, meinte der Estinger Coach. Und das, obwohl er wegen der Verletzungen von Marcel Kück und Martin Engler, nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung hatte.

Im ersten Satz habe seinem Team jegliche Spannung gefehlt, meinte Vetrovsky zum klaren Satzverlust. Im zweiten Satz habe man sehr deutlich geführt, aber wieder einmal mittendrin sechs, sieben Punkte eingefangen – trotzdem reichte es zum Ausgleich. Knapp verlief auch der dritte Durchgang, aber stets mit einer Führung der Estinger, die sie ins Ziel retteten. Souverän verlief der vierte Satz für das Vetrovsky-Team. „Da roch es gar nach einem einstelligen Satzsieg, nachdem wir mit 23:9 führten.“

SVE-Frauen bangen um Klassenerhalt

Ohne ihren Coach Florian Saller mussten die Regionalliga-Frauen des SV Esting am Samstagabend in Rosenheim antreten. Für Saller übernahm Caro Mayr, die sich vor einer Woche unglücklich verletzt hatte und selbst nicht mitspielen konnte, das Coaching an der Linie. Knapp verloren ging der erste Satz, wobei Mayr meinte, „den hätten wir auch holen können.“ Den kompletten Satz über lieferten sich die beiden Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beim Stand von 23:23 hatten die Gastgeberinnen das stärkere Ende für sich.

„Im zweiten Satz waren wir dagegen von Anfang an chancenlos“, berichtete Mayr. Wollte man nicht mit einer Zu-Null-Pleite die Heimreise antreten, musste im dritten Satz gepunktet werden. Von Beginn an führte Esting deutlich und zog bis auf 15:6 davon. „Den Satz ließen wir uns nicht mehr nehmen.“ Der Ausgleich zum 2:2 gelang den Estinger Frauen aber nicht. „Wir waren leider nur zu acht, während Rosenheim viele Spielerinnen zum Wechseln hatte. Das gab wohl letztlich den Ausschlag für unsere Niederlage.“ (Dieter Metzler)