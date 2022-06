Estings Coach zürnt nach Abstieg - Vorwurf der Unsportlichkeit an Dinkelsbühl

Er war angefressen: Estings Trainer Christian Vetrovsky (hinten Mitte) kassierte im Spiel gegen Dinkelsbühl eine Gelbrote Karte – völlig zu Unrecht wie er sagt. Und auch im Nachgang der Saison ist der Coach sauer auf den TSV. © Peter Weber

Düstere Zeiten beim SV Esting: Während die Männer aus der Regionalliga absteigen, steht die Zukunft des Frauenteams noch auf der Kippe.

Esting – Estings Volleyballtrainer Christian Vetrovsky hat es vorausgeahnt und ist nach dem 3:0-Sieg des TV Bad Windsheim über Dinkelsbühl kaum zu bremsen gewesen. Denn der Erfolg bescherte Windsheim den Klassenerhalt und Esting den Abstieg in die Bayernliga.

„Das ist an Unsportlichkeit nicht zu überbieten“, schimpfte Vetrovsky, als er die Mannschaftsaufstellung von Dinkelsbühl anschaute. Nur zwei Stammspieler bot der TSV auf. „Den Rest kenn ich nicht. Ihr Libero ist nicht dabei und ihr Spielführer fehlt. Dass sich ein Verein wie Dinkelsbühl so unsportlich verhält, da fehlen mir einfach die Worte.“ Während andere Vereine die Corona-Regeln schamlos zu ihren Gunsten ausgenutzt hätten, „stehen wir wie die Deppen da“, so Vetrovsky. Esting habe kein Spiel nach hinten verlegt. Damit habe man sich schließlich selbst geschadet.

„Ich sehe noch eine kleine Chance“, hatte Estings Volleyballabteilungsleiter Florian Saller vor einem Anruf bei der Landesspielwartin Petra Stumpf noch Hoffnung, dass die Mannschaft nicht runter muss. Doch nach dem Gespräch sagte er dem Tagblatt: „So wie es aussieht, müssen die Herren leider absteigen.“ Einzige Hoffnung sei jetzt nur noch, dass sich eine Mannschaft aus der Regionalliga zurückzieht.

Trainer Jürgen Malter verlässt den SV Esting

Bei den Regionalliga-Frauenteam hat sich für die neue Saison auch einiges getan: Nach einer corona-bedingt sehr herausfordernden Spielzeit mit Höhen und Tiefen und vielen Improvisationen trennen sich bereits nach nur einer Saison wieder die Wege vom Team und Trainer Jürgen Malter. Als Tabellensechste beendeten die SVE-Frauen die Saison im Mittelfeld der Regionalliga. Mit Estings Urgestein, dem 37-jährigen Saller, der in den vergangenen zwei Jahren Erfahrung als Trainer beim Frauen-Zweitligisten TV Planegg gesammelt hat, kehrt ein bekanntes Gesicht zu den Estinger Frauen zurück.

Wie es allerdings mit dem Frauenteam weitergeht, das steht noch auf wackligen Beinen. „Aus dem Grund können wir auch einem Trainer keine feste Zusage geben, wenn wir noch nicht wissen, ob wir überhaupt noch eine Mannschaft zur neuen Saison zur Verfügung haben“, beschreibt Saller die Lage. „Jede, die Lust hat, Volleyball zu spielen, auch wenn sie in der untersten Klasse spielt oder gespielt hat, darf sich gern beim SVE oder bei mir melden“, nutzt er die Gelegenheit zu einem Aufruf. (Dieter Metzler)