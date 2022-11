Volleyball: Esting brilliert in der Gastgeber-Rolle bei Deutscher Mixed-Meisterschaft

Von: Dieter Metzler

Teilen

Für die Gastgeber aus Esting (in Grau) war allerdings schon relativ früh klar, dass es nix werden würde mit dem Heim-Titel. © Dieter Metzler

Die Volleyball-Abteilung des SV Esting hat sich am vergangenen Wochenende gleich in doppelter Hinsicht als ausgezeichneter Gastgeber erwiesen.

Esting – Nicht nur, dass der Verein die 18. Deutschen Mixed-Volleyballmeisterschaften hervorragend organisierte, sondern auch sportlich ließ das Mixed-Team mit ihrem mitspielenden Trainer Felix Saller den meisten Teams am Ende den Vortritt. So belegten die Gastgeber letztlich den zehnten Platz von zwölf Mannschaften. Deutscher Meister wurde der Wartenberger SV aus Berlin, der im Finale den TSV Haar mit 2:1 Sätzen besiegte. Der SV Esting verlor das Platzierungsspiel um Platz zehn gegen den SV Vaihingen (Württemberg) mit 0:2.

Auch wenn sein Traum vom Einzug ins Halbfinale nicht in Erfüllung ging, so zieht Felix Saller ein positives Fazit. „Sportlich wäre vielleicht noch eine Platzierung um ein, zwei Plätze nach oben drin gewesen, wenn wir top drauf gewesen wären.“ Umso besser gefiel ihm das Drumherum bei den Wettkämpfen. „Es war zwei Tage lang eine mega Stimmung in der Halle. Viele Zuschauer waren da und es gab ein geiles Finale. Die Volleyball-Abteilung hat einen Super-Job gemacht.“ Auch Cheforganisator Florian Saller war mächtig stolz auf seine Leute. „Alle haben mit angepackt, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Florian Saller. „Ich habe auch vonseiten der Gastmannschaften viel Lob erhalten. Es war nicht nur eine Werbung für den Volleyball, sondern auch für den SV Esting.“

Volle Halle: Zwei Tage lang traten zwölf Teams aus ganz Deutschland gegeneinander an. © Günter Kaup

Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen in der Vorrunde

Schon in der Vorrunde der in zwei Sechser-Gruppen aufgeteilten Teams konnte das Estinger Mixed-Team früh alle Hoffnungen auf einen Einzug ins Halbfinale begraben. Zum Auftakt trennte sich das Saller-Team gegen das nordbadische Team des VfB Reicholzheim 1:1. Danach gab es eine 0:2-Niederlage gegen die NRW-Mannschaft des Weidener SF und ein 0:2 gegen den späteren Finalisten TSV Haar. Zumindest konnte das Estinger-Mixed-Team den ersten Turniertag mit einem 2:0-Sieg über das Berliner Team Südring beenden, um sich anschließend mit guter Stimmung in den geselligen Abend in der Olchinger Braumanufaktur zu stürzen. Im letzten Vorrundenspiel am Sonntagvormittag gegen den ESV München gab’s für die Estinger nochmals ein 1:1, was in der Endabrechnung dem Estinger Team den fünften Platz bedeutete.

Der Endstand 1. Wartenberger SV, 2. TSV Haar, 3. Weidener SF, 4. TSV Milbertshofen, 5. ESV München, 6. Schlebuscher TV, 7. VFB Reicholzheim, 8. TSV Vaterstetten, 9. SV Vaihingen, 10. SV Esting, 11. TV Siersburg, 12. BSC Eintracht Südring

Bei der Siegerehrung schwärmte Günter Kaup, beim Deutschen Volleyballverband für den Breiten- und Freizeitsport zuständig, von dem Event. „Der SV Esting war ein toller Ausrichter, hat alles so umgesetzt, wie es der Verband sich vorgestellt hat“, so Kaup. „Das Finale war dann der Hammer schlechthin. Die Halle hat gebebt. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Nicht nur deshalb wird die Meisterschaft wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. (Dieter Metzler)