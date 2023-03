Volleyball: Abstieg ist besiegelt - Auch Estings Männer müssen in die Bayernliga

Von: Dieter Metzler

Das Hinspiel gegen den VC München-Ost III haben die Estinger 3:0 gewonnen. © Peter Weber

Nach Estings Volleyballfrauen hat es nun auch die Männer erwischt. Ebenfalls einen Spieltag vor Saisonende steht deren Abstieg fest.

Esting – Die Mannschaft von Trainer Christian Vetrovsky verlor ihr letztes Auswärtsspiel beim VC München-Ost III mit 1:3 (26:24, 15:25, 27:29, 23:25). Damit stehen die Estinger auf dem ersten der drei direkten Abstiegsplätze. Falls sich die Anzahl der Mannschaften in der Liga nicht ändert, spielt der SVE in der kommenden Saison in der Bayernliga.

Estings Männer hadern mit Schiedsrichter-Entscheidung

Die letzte Auswärtsbegegnung endete einmal mehr in Estings Augen mit Benachteiligungen durch Schiri-Entscheidungen. „Wir hatten den dritten Satz eigentlich schon gewonnen, als der Schiri eine Entscheidung zurücknahm und wir den Satz dann verloren“, berichtete Vetrovsky. Statt mit einer 2:1-Satzführung in den vierten Satz zu gehen, hieß es plötzlich 1:2.

Insgesamt sei die Saison für die Volleyballer aus Esting unglücklich verlaufen, resümierte Vetrovsky. Immer wieder fielen entscheidende Spieler aus, so der Trainer. Aber vor allem der seit Anfang Januar verletzte Martin Engler und auch Till Cremer, der im Februar nicht zur Verfügung stand, waren einfach nicht zu kompensieren. „Jetzt können wir am Samstag in eigener Halle noch einmal befreit aufspielen“, so Vetrovsky. Die Partie gegen den TSV Grafing II beginnt um 18 Uhr.

SVE-Frauen verlieren ihr letztes Regionalliga-Heimspiel

Zu gern hätten sich die Estinger Volleyballfrauen am Samstagabend in eigener Halle von ihrem Publikum mit einem Sieg aus der Liga verabschiedet. Aber die Luft war einfach raus, meinte Trainer Florian Saller. Die knappe 2:3 (14:25, 25:23, 11:25, 25:16, 5:15)-Niederlage war geradezu symptomatisch für den gesamten Saisonverlauf, so Saller. Sehr gefreut habe ihn aber der Gewinn des zweiten Satzes, den sich die Mannschaft regelrecht erkämpft hat.

Aber überwiegend gab es halt zahlreiche Phasen im Spiel „wo wir den Ball einfach nicht tot gemacht haben“, sagte der Estinger Trainer zu Niederlage im Tiebreak. „Wir haben aber keinen Grund zum Trauern“, so Saller. Der Verein mache eine hervorragende Jugendarbeit, auf die alle stolz sein können. „Ich bin mir sicher, wir kommen wieder.“ In der nächsten Saison müssen sich die Estingerinnen dazu aber erst einmal in der Bayernliga beweisen. (Dieter Metzler)