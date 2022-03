Verletzungspech und zwei Niederlagen: Ein Wochenende zum Vergessen für Estings Männer und Frauen

Eine Menge Gesprächsbedarf gab es für Estings Frauen und ihren Trainer Jürgen Malter bei der Niederlage gegen den TB/ASV Regenstauf. © Peter Weber

Ein in jeder Hinsicht erfolgloses Wochenende haben die Estinger Volleyballfrauen und -männer hinter sich. Zu Niederlagen gesellte sich Verletzungspech.

Esting – Beim TB/ASV Regenstauf wollte die Mannschaft von Estings Frauentrainer Jürgen Malter am Sonntag mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz unbedingt zurückerobern. Unter der Woche hatten sie ihn mit einer glatten Niederlage gegen den SV Lohhof II verloren. Doch daraus wurde nichts. Mit einer 1:3 (24:26, 15:25, 25:18, 17:25)-Niederlage kehrten die SVE-Frauen aus der Oberpfalz zurück und rutschten nach der sechsten Saisonniederlage auf den vierten Tabellenplatz ab.

Bei den männlichen Kollegen standen ursprünglich zwei Spiele auf dem Terminplan. Die Begegnung am Samstagabend beim FTM Schwabing verlor das Team von Trainer Christian Vetrovsky ebenfalls mit 1:3 (19:25, 23:25, 25:20, 19:25)-Sätzen. Es bleibt damit weiterhin Schlusslicht in der Regionalliga Südost. Das Kellerderby am Sonntag in Esting musste coronabedingt vom SVS Türkheim verschoben werden.

Christian Vetrovsky: „Die erste Garde der Schwabinger war einfach zu stark für uns“

„Die erste Garde der Schwabinger war einfach zu stark für uns“, musste Vetrovsky erkennen, während der Estinger Coach seiner jungen unerfahrenen Mannschaft einfach Eigenfehler zugestehen muss. „Wenn du dir dann drei, vier Fehler pro Satz leistest, sind die nicht mehr zu korrigieren bei einem starken Gegner.“

Als Schwabing seine zwei stärksten Spieler im dritten Satz vom Feld nahm, gelang Esting die Verkürzung auf 1:2. Das war es dann aber auch. „Sieben Leute müssen eine Topleistung bringen, sonst hast du keine Chance in der Liga.“

Achillessehnenriss von Zuspielerin Sabine Pohl schockt Estings Frauen

Die Niederlage der Frauen in Regenstauf geriet zur Nebensache, nachdem sich im ersten Satz Sabine Pohl einen Achillessehnenriss zuzog. Für die Zuspielerin ist die Saison damit beendet. „Wir müssen froh sein, wenn sie im Herbst wieder in der Halle stehen kann“, meinte Malter.

Und so geschockt spulte der um eine weitere Spielerin dezimierte Minikader sein Spiel runter. Lange Zeit konnte der SVE den ersten Satz dennoch offen gestalten und musste sich erst in der Schlussphase geschlagen geben. Im zweiten Satz fanden die Malter-Mädels überhaupt nicht ins Spiel. Mit einem 0:2-Satzrückstand und dem Unglück im Hinterkopf war die Stimmung am Boden. Zum dritten Satz hatte Malter sein Team umgestellt. Mit Erfolg. Ein Ruck ging durch das Team, der Satz wurde gewonnen. Doch im vierten Satz lag der SVE schnell mit 0:6 hinten. Letztlich gab die nicht eingespielte Formation den Ausschlag für die Niederlage. (Dieter Metzler)