Volleyball: Abstieg von Estings Frauen ist besiegelt - „Bitter, aber kein Beinbruch“

Von: Dieter Metzler

Symptomatisch: Allzu oft hatte Frauen-Trainer Florian Saller mit einer leeren und nur dünn besetzten Ersatzbank zu kämpfen. © Peter Weber

Jetzt ist es fix: Estings Volleyballerinnen müssen nächste Saison in der Bayernliga ran. Das SVE-Männer-Team hofft derweil noch auf den Klassenerhalt.

Esting – Nachdem die Volleyballfrauen des SV Esting bis 2015/16 in der 3. Liga spielten und dann in die Regionalliga absteigen mussten, ist nun, einen Spieltag vor dem Saisonende, der nächste bittere Abstieg besiegelt: Es geht runter in die Bayernliga. Die Männer können derweil noch hoffen.

Frauen kämpfen über die gesamte Saison mit Personalproblemen

Beim Tabellennachbarn in Straubing war die Mannschaft von Estings Trainer Florian Saller chancenlos. Am Ende gab es eine glatte 0:3-Satzniederlage (18:25, 14:25, 19:25). „Wir wussten, dass es heuer für uns ganz schwer werden wird“, meint Saller. Trotzdem hatte man beim SVE gehofft, dass der Kader der Mannschaft ab Januar besser da stehen würde. Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Immer wieder hatte Saller mit unvorhergesehenen Ausfällen zu kämpfen. Er musste die Mannschaft ständig umbauen und improvisieren. Das sei natürlich keine Basis, um in der Regionalliga erfolgreich spielen zu können.

„Der Abstieg ist bitter, aber kein Beinbruch. Es ist leider ab Januar nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb kam der Abstieg auch nicht überraschend“, so Saller. Er verspricht: „Wir werden uns am letzten Spieltag kommenden Samstag im Heimspiel gegen TB/ASV Regenstauf mit Anstand aus der Liga von unseren treuen Fans verabschieden.“

Auch am Samstag blieb die Mannschaft nicht von kurzfristigen Ausfälle verschont. So musste sich Katharina Pagel am Samstagvormittag krank abmelden. Dafür sprang die von ihrer Fingerverletzung genesene Laura Heilrath ein. Und erstmals war Ruth Elsner als Zuspielerin im Team. Im zweiten Satz fiel dafür die 17-jährige Sophia Lorenzen verletzt aus. „Da musste ich die Mannschaft erneut umstellen“, sagt Saller.

Insgesamt habe es die Mannschaft letztlich nicht geschafft, überhaupt Fahrt aufzunehmen. Die Annahme wurde zwar ein wenig besser, dafür war der Angriff zu schwach und der Aufschlag mehr hopp, als top.

Estings Männer haben jetzt zwei Endspiele vor der Brust

Eine ebenso deutliche Niederlage setzte es für Estings Regionalliga-Männer. Doch auch wenn sie am Sonntag dem Spitzenreiter ASV Dachau II mit 0:3 (20:25, 22:25, 15:25) unterlagen, haben die Estinger noch ein Fünkchen Hoffnung, die Regionalliga zu halten. „Wir könnten sogar, wenn wir in unseren beiden restlichen Begegnungen sechs Punkte holen, noch den direkten Klassenerhalt schaffen“, hat Trainer Christian Vetrovsky durchgerechnet. „Wir spielen noch gegen die vor uns liegenden VC München-Ost III und Grafing II. Zwei Siege sollten für die Relegation reichen, mit fremder Hilfe könnte gar noch der direkte Klassenerhalt drin sein.“

Endspiel-Charakter bekommt die Partie gegen den VC München-Ost III. Das Hinspiel (Foto) haben die Estinger 3:0 gewonnen. © Peter Weber

Gegen die athletischen Dachauer habe man zwei Sätze gut mitgehalten, berichtet Vetrovsky. Im dritten Satz führten die Estinger zwischenzeitlich sogar mit 7:6 – konnte dann aber zehn Mal in Folge nicht punkten. „Eine Gedankenpause kann man sich in der Liga einfach nicht gönnen, zumal Dachau in einer anderen Liga spielt“, sagt Vetrovsky. Seiner jungen Mannschaft könne er keinen Vorwurf machen. „Die haben die ganze Saison über im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt. Es ist eine tolle Truppe. Die Ausfälle, die wir zu verkraften hatten, waren nicht zu kompensieren.“ (Dieter Metzler)