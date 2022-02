Esting lässt unnötig Punkte liegen: In München gewinnen die SVE-Frauen erst im fünften Satz

In Jubellaune: Die Estinger Regionalliga-Volleyballerinnen festigten den zweiten Tabellenplatz. © Peter Weber

Mit einem 3:2-Satzsieg beim SV SW München haben die Volleyballfrauen des SV Esting ihren zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga verteidigt.

Esting – Bitter für die Mannschaft von Trainer Jürgen Malter war allerdings, dass sie eine 2:0-Satzführung herschenkten und am Ende nur mit zwei Punkten die Heimreise aus der Landeshauptstadt antraten. Endstand: 25:19, 25:21, 21:25, 23:25, 16:14.

„Es war sicherlich keine Glanzleistung“, sagt Estings Coach. Er haderte vor allem mit den vielen Eigenfehlern seines Teams. „Wir haben uns das Leben mal wieder unnötig schwer gemacht. Wir lagen in den ersten vier Sätzen jeweils hinten und mussten uns immer wieder herankämpfen“, berichtet Malter. Zweimal ging das gut, zweimal nicht. Extrem war es im vierten Satz, als die SVE-Frauen schon 9:18 hinten lagen, zum 19:19 ausgleichen konnten, und sich dann durch leichte Eigenfehler den Satz noch wegschnappen ließen.

Ein ständiges Auf und Ab

In den vorausgegangenen Sätzen hatte Esting jeweils gegen Mitte des Durchgangs zumindest ausgleichen können. Im Tiebreak führte dann endlich einmal die Gäste-Mannschaft von Beginn an. Doch auch hier standen die beiden Punkte am Ende auf des Messers Schneide. 8:6 und 12:10 führte der SVE, gab dann aber Punkte leichtfertig ab, und plötzlich stand es 14:14. Doch in dieser entscheidenden Phase profitierte der Tabellenzweite aus Esting von den Fehlern der Gastgeber.

„Im Nachhinein ist der Punktverlust ärgerlich“, meint Malter, und blickte bereits zum kommenden Spiel. „Hier würde ich gern die drei Punkte zurückholen, die wir liegen gelassen haben, um unseren Platz im oberen Tabellendrittel zu festigen.“ Am Sonntag empfängt der SV Esting den Tabellensiebten Straubing. Mit den Niederbayerinnen haben die SVE-Frauen noch eine Rechnung zu begleichen: Das Hinspiel verloren sie mit 1:3. Spielbeginn in der Estinger Schulsporthalle ist um 13 Uhr. (Dieter Metzler)