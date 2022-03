Estings Männer kehren mit gemischte Gefühle von Mittelfranken-Reise zurück

Grund zu jubeln hatten Estings Regionalliga-Volleyballer nur am Samstag in Dinkelsbühl. Tags darauf verloren sie in Bad Windsheim. © Peter Weber

Während das Spiel von Estings Regionalliga-Volleyballerinnen beim TSV Zirndorf der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, musste das SVE-Männerteam gleich zweimal antreten.

Esting – Erst stand die Mannschaft von Trainer Christian Vetrovsky am Samstagabend beim TSV Dinkelsbühl in der Halle. Keine 20 Stunden später musste der Tabellenvorletzte aus Esting erneut das Trikot überstreifen und in der Halle von Bad Windsheim um weitere Punkte kämpfen.

Am Ende sprangen ein Sieg und eine Niederlage für die vom Abstieg bedrohten Estinger heraus. Zunächst revanchierte sich der SVE für die in der Hinrunde erlittene Niederlage gegen Dinkelsbühl mit einem 3:1-Satzsieg (25:22, 27:29, 26:24, 25:11). Dann aber verlor das Vetrovsky-Team gegen einen unmittelbaren Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt in Bad Windsheim mit 1:3 (25:23, 23:25, 26:28, 17:25).

Christian Vetrovsky: „Bei den Spritpreisen ist das Übernachten fast billiger“

Vom Spiel seiner Jungs gegen Dinkelsbühl zeigte sich Trainer Vetrovsky noch sehr angetan. Mit der Leistung gegen Bad Windsheim konnte er dann aber überhaupt nicht zufrieden sein. Dabei hatte die Mannschaft nach der Begegnung in Dinkelsbühl sogar vor Ort übernachtet, um tags darauf ins knapp 60 Kilometer entfernte Windsheim zu fahren und nicht zweimal von Esting aus den langen Weg ins Mittelfränkische antreten zu müssen. „Bei den Spritpreisen ist das Übernachten fast billiger“, meinte Vetrovsky mit einem Lachen.

„Beim Spiel gegen Dinkelsbühl spielte uns in die Karten, dass sich die Gastgeber mehr mit der Leistung der Schiedsrichter beschäftigten, als sich auf ihr Spiel zu konzentrieren“, berichtete Vetrovsky, der diesmal keine Veranlassung hatte, sich mit den Referees anzulegen, wie seinerzeit im Hinspiel.

Eigene Fehler kosten Esting das Spiel in Bad Windisheim

Die Übernachtung hat der Mannschaft letztlich nichts genutzt. Zwar konnte der SVE den Auftaktsatz gegen Bad Windsheim gewinnen und mit 1:0 in Führung gehen, aber anschließend leistete sich die Mannschaft unverständliche Eigenfehler in der Blockabwehr und im Angriff, während Aufschlag und Annahme noch die Gnade des Trainers fanden. „Dabei wäre gerade ein Erfolg über Windsheim sehr wichtig gewesen“, sagte Vetrovsky. Er trauerte den Punkten nach, die er eigentlich einkalkuliert hatte.

Nachdem es zwei direkte Absteiger in der Regionalliga gibt, steht der SV Esting schon mit dem Rücken zur Wand. Am kommenden Samstag, 20 Uhr, beim Tabellendritten FTM Schwabing und am Sonntag, 14 Uhr, in der Estinger Schulsporthalle gegen einen weiteren unmittelbaren Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, den SVS Türkheim, müssen deshalb unbedingt noch Erfolge her. (Dieter Metzler)