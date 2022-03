Estings Frauen rutschen nach Niederlage gegen Hahnbach weiter nach unten ab

Rutschen in der Tabelle weiter nach unten: Die von Jürgen Malter trainierten Estingerinnen. © Peter Weber

Eine weitere Niederlage gegen Hahnbach wirft die Volleyballfrauen des SV Esting in der Regionalliga weiter zurück. Jetzt droht sogar der Abstiegskampf.

Esting – Lange Zeit auf dem zweiten Tabellenplatz, rutschte das Team von Trainer Jürgen Malter nach der siebten Saisonniederlage bei 14 Begegnungen auf den sechsten Tabellenplatz ab und könnte gar noch in Abstiegsgefahr geraten. Mit einem siebenköpfigen Kader standen die Estingerinnen im Heimspiel gegen den SV Hahnbach am Ende auf verlorenem Posten. Die einzelnen Satzergebnisse machten deutlich, dass den Malter-Mädels beim 1:3 (19:25, 25:23, 17:25, 15:25) die Kräfte ausgingen. Rein rechnerisch benötigt die Mannschaft noch zwei Punkte aus den verbleibenden drei Spielen. „So gesehen stellen die letzten Begegnungen noch eine Herausforderung an uns“, sagt Trainer Jürgen Malter.

Nach einem Rückstand im ersten Satz konnte sich der SVE am Sonntag gegen Hahnbach heran arbeiten, verlor dann aber beim Stande von 11:11 den Anschluss. Offen wurde die Begegnung nochmals beim 17:18, dann allerdings zog Hahnbach davon. Im zweiten Satz konnte sich Esting leichte Vorteile verschaffen, verspielte diese aber. Dennoch schaffte der SVE den 1:1-Satzausgleich dank eines starken Aufschlags.

Im dritten Satz führte Esting 8:2 und auch beim 13:10 roch es nach einer 2:1-Führung. Doch eine Serie von fünf Punkten ließ die Gäste davonziehen. Der Satzverlust wirkte sich mental auf das Team im vierten Satz aus. Zwar konnte Esting anfangs noch mithalten, fand dann aber nicht mehr ins Spiel. Die nächste Begegnung am Sonntag, 13 Uhr, beim Tabellendritten Kleinaitingen wird dadurch nicht einfacher. (Dieter Metzler)