Volleyball: Mömlingens Provokationen rauben Estings Männern den Nerv - „Das war grob unsportlich“

Von: Dieter Metzler

Jetzt wird es richtig schwierig mit dem Klassenerhalt. Estings Volleyballer rutschen nach der Mömlingen-Niederlage auf einen Abstiegsplatz.

Esting – Während die Regionalliga-Volleyballfrauen des SV Esting noch eine Woche Faschingspause hatten, empfing das Männerteam von Trainer Christian Vetrovsky am Sonntag in eigener Halle den TV Mömlingen. Mit einer bitteren 1:3-Satzniederlage (18:25, 25:19, 19:25, 18:25) rutschten die Estinger am viertletzten Spieltag weiter in der Tabelle ab und stehen jetzt auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt rückt damit in immer weitere Ferne, zumal auch noch am kommenden Sonntag der Tabellenführer ASV Dachau II in Esting gastiert. „Wir haben nur noch zwei Chancen“, hakt Vetrovsky das Spiel gegen Dachau eigentlich schon ab. „Wir müssen unsere beiden letzten Begegnungen gegen VC DJK München-Ost-Herrsching III und gegen den TSV Grafing II gewinnen.“ Schuld daran ist unter anderem die Heimpleite gegen Mömlingen. „Die Niederlage tut uns schon sehr weh“, meinte Trainer Vetrovsky nach dem Spiel am Sonntagnachmittag.

Esting hatte sich gegen den Aufsteiger eigentlich einen Sieg vorgenommen, zumal man im Hinspiel die Mömlinger noch in fünf Sätzen niederringen konnte. Leistungsmäßig könne er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, berichtete Vetrovsky. Er hatte tags zuvor noch den Gegner beim 3:0-Sieg in Schwabing beobachtet, da er im Hinspiel in Mömlingen nicht mit dabei sein konnte.

Der Aufsteiger präsentierte sich dann am Sonntag in Esting von seiner unangenehmen Seite. Deren provokanter Auftritt raubte dem SVE den Nerv. „Das war grob unsportlich“, echauffierte sich Vetrovsky. „Selbst der Trainer heizte die Atmosphäre immer wieder an. Das waren Vorfälle, die will ich im Sport nicht sehen.“ Auch er selbst habe sich davon provozieren lassen und prompt die gelbe Karte bekommen. „Das darf mir nicht passieren“, sagte Vetrovsky. Nach Verlust des ersten Satzes konnte Esting zwar zum 1:1 ausgleichen, aber in der Folge setzten sich die athletisch überlegenen Gäste durch. (Dieter Metzler)