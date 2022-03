Estings Frauen unterliegen dem SV Lohhof II im Spitzenspiel

Erst im zweiten Satz stand Estings Abwehrblock gegen Lohhof wieder sicherer. © Peter Weber

Glatt in drei Sätzen (21:25, 20:25, 19:25) hat der SV Esting das Spitzenspiel in der Regionalliga Südost gegen die Volleyball-Hochburg Lohhof verloren.

Esting – Phasenweise habe sich das Spiel seiner Mannschaft gar nicht so schlecht angefühlt, wie am Ende das Ergebnis einem vielleicht suggerieren möchte, meinte Estings Coach Jürgen Malter. „Aber Nachholspiele unter der Woche stellen stets eine zusätzliche Herausforderung an die Mannschaften“, sagte Malter.

Die Voraussetzungen für die Gastgeber waren jedenfalls denkbar ungünstig. Zum einem standen dem Trainer nur neun Spielerinnen zur Verfügung, darunter drei, die gerade erst von einem Urlaub ohne Training zurück waren. Die Schuld am Verlust des ersten Satzes gibt sich Malter aber quasi selbst, weil ihm bei der Rotationsaufstellung ein Fehler unterlief. Dennoch habe sich die Mannschaft glimpflich aus der Affäre gezogen.

Im zweiten Satz habe der Aufschlag gepasst und auch der Block über weite Strecken, den Angriff hätten seine Mädels aber besser performen können. Und zu guter Letzt gab eine unmögliche Schiedsrichter-Entscheidung gegen Esting den Ausschlag für den Satzverlust. Im dritten Satz standen die Gastgeberinnen in der Estinger Schulsporthalle mit dem Rücken zur Wand. Mit einigen Wechseln versuchte Malter den Gegner zu verwirren. „Leider haben die Wechsel nicht die gewünschte Wirkung gebracht“, so der Trainer. Am Ende standen er und seine Mannschaft mit leeren Händen da. (Dieter Metzler)