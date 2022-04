Volleyball: Estings Männer kommen dem Klassenerhalt näher - Die Frauen sind schon sicher

Auf einem guten Weg sind Estings Männer in der Regionalliga. © Peter Weber

Auch in der kommenden Saison wird es in Esting wohl wieder viel Regionalliga-Volleyball geben dafür sorgten die zwei Teams mit ihren Ergebnissen am Wochenende.

Esting – Beide Estinger Volleyballteams waren am Wochenende im Einsatz: Während die Regionalliga-Männer den TV Bad Windsheim mit 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:13) besiegten, kehrte das Regionalliga-Team von Frauen-Trainer Jürgen Malter mit einer glatten 0:3-Niederlage (12:25, 15:25, 21:25) beim FC Kleinaitingen zurück. Dem Männerteam von Trainer Christian Vetrovsky gelang ein wichtiger Drei-Punkte-Erfolg auf dem Weg zum Klassenerhalt. Esting begann stark, steuerte auf eine 1:0-Satzführung zu und gab am Ende noch eine 14:8-Führung aus der Hand. „Ein eingewechselter Spieler haute uns nur so die Bälle um die Ohren“, berichtete Vetrovsky.

Das sollte den Estingern aber nicht noch einmal passieren. In den nächsten drei Sätzen ließen sie sich nicht mehr überrumpeln und fuhren einen sicheren Sieg ein. Vetrovsky befürchtet allerdings in der sich zum Ende neigenden Saison schon Wettbewerbsverzerrung. Er macht seinen Verdacht an den teilweise merkwürdigen Resultaten fest. „Die, die oben stehen und nicht aufsteigen wollen, spielen nicht mit letzter Konsequenz. Ich hoffe nur, dass die Saison fair zu Ende geführt wird.“

Frauen halten Klasse dank Hahnbacher Schützenhilfe

Nach der inzwischen dritten Niederlage in Folge sind die Tage der Estinger Frauen auf dem zweiten Tabellenplatz längst gezählt. Zumindest den dritten Platz hatte sich Trainer Jürgen Malter im ersten Jahr als Trainer beim SVE gewünscht. „Aber bei dem kleinen Kader und den zahlreichen Verletzungen war letztlich nicht mehr drin“, so Malter. Trotz der Niederlage hat die Mannschaft zwei Spieltage vor dem Ende der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun. Sozusagen Schützenhilfe beim vorzeitigen Klassenerhalt leistete Hahnbach, das SW München besiegte. Der Verband hatte entschieden, dass nur eine Mannschaft absteigt (das VCO-Team ist vom Abstieg als Verbandsmannschaft ausgenommen), da die Regionalliga weiterhin zehn Teams umfassen wird.

In Kleinaitingen lief in den ersten beiden Sätzen nicht viel zusammen, berichtete Malter. Vom Verlust des ersten Satzes erholte sich die Mannschaft auch im zweiten Satz nicht. Bis zum 11:11 sah es zwar nicht schlecht aus für Esting, dann aber ging’s bergab. Im dritten Satz stellte Malter um und die Mannschaft konnte sich fangen. Die Moral war eine ganz andere und Esting ging mit 16:9 in Führung. Doch dann holten die Gastgeber wieder auf und beim 21:21 fing sich Esting gleich vier Punkte ein. Das Match war entschieden. „Es tut ein bisschen weh“, meinte Malter am Ende. (Dieter Metzler)