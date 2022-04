Glatter Sieg über Amberg: Estings Männer nehmen Kurs in Richtung Klassenerhalt

Grund zu jubeln hatten Estings Regionalliga-Volleyballer. © Peter Weber

Die Regionalliga-Volleyballer des SV Esting sind weiter in der Tabelle geklettert. Der SVE besiegte den VC DJK Amberg in drei Sätzen mit 25:16, 27:25 und 25:19.

Esting – Der Abstieg ist damit aber noch nicht abgewendet. „Das waren drei nicht unbedingt einkalkulierte Punkte“, freute sich Trainer Christian Vetrovsky über den überraschenden Erfolg. „Aber dafür umso wichtiger.“ Die Estinger Regionalligafrauen haben sich derweil die weite Reise zum letzten und bedeutungslosen Saisonspiel beim TSV Zirndorf geschenkt und die drei Punkte kampflos abgegeben.

Im ersten Satz zeigte sich Vetrovsky mit der Form seiner Mannschaft sehr zufrieden. Im zweiten Satz haderte er mit den Aufschlägen seines Teams. „Aber trotz neun Aufschlagfehler haben wir den Satz mit etwas Glück heimgeschaukelt.“ Und im dritten Satz war die Leistung wieder grundsolide und in Ordnung. „Zur Verteidigung von Amberg muss ich sagen, dass den Gästen gegenüber dem Hinspiel mindestens drei Leistungsträger gefehlt haben. Aber letztlich soll uns das egal sein. Auch wir haben in dieser Saison häufig improvisieren müssen.“

Noch drei Partien stehen aus

Drei Spiele muss der SV Esting noch in der kommenden Woche absolvieren, dann ist die Saison zu Ende. Am Samstag, 12 Uhr, wird‘s beim Tabellenzweiten SV Schwaig II nicht unbedingt einfach. „Da fürchte ich, dass die zwei Jugendspieler mit Doppelspielrecht aus der Zweitliga-Mannschaft einsetzen“, so Vetrovsky. Am Dienstag und Donnerstag (20 Uhr in Esting) geht‘s noch zweimal gegen den SVS Türkheim.

„Wir sollten schon noch ein Spiel gewinnen, besser wären zwei“, meinte der Estinger Coach. „Denn wir können uns nicht auf die anderen verlassen.“ Den Klassenerhalt mit der jungen Mannschaft würde Vetrovsky mit zu seinen größten Erfolgen zählen. „Bei uns ist kein Spieler von außen und von einer höheren Liga gekommen. Deshalb wäre für mich der Klassenerhalt ein riesiger Erfolg.“ (Dieter Metzler)