Volleyball: Estings Frauen und Männer nach deutlichen Niederlagen auf Abstiegskurs

Von: Dieter Metzler

Teilen

Vergeblich gestreckt: Gegen Zirndorf waren die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Esting chancenlos. © Peter Weber

Es droht die Volleyball-Bayernliga und das gleich doppelt. Für die Regionalliga-Teams sieht es nach diesem Wochenende nicht gut aus.

Esting – Rabenschwarzes Wochenende für die Regionalliga-Teams des SV Esting: die von Florian Saller betreuten Frauen verloren daheim gegen den TSV Zirndorf glatt in drei Sätzen mit 22:25, 21:25 und 23:25: Auch die von Christian Vetrovsky trainierten Männer erlitten mit 13:25, 10:25 und 17:25 beim MTV München eine derbe Klatsche. Beiden Mannschaften droht der Abstieg in die Bayernliga.

Estings Frauen brauchen ein Wunder für den Klassenerhalt

Es muss schon ein kleines Wunder her, damit die Estinger Volleyballfrauen zumindest noch auf den Relegationszug um den Klassenerhalt aufspringen können. Aus den restlichen beiden Begegnungen gegen München-Ost/Herrsching und gegen Grafing müssen sechs Punkte her und zusätzlich die Mithilfe der Konkurrenten. „Zirndorf war heute einfach zwingender, vor allem im Angriff und Aufschlag“, musste Saller nach dem Kellerduell zwischen dem Letzten und Vorletzten feststellen.

In den ersten beiden Sätzen kassierte Esting jeweils eine Aufschlagserie, sodass die Saller-Truppe in jedem Satz einem Rückstand hinterherlief. „Da sind wir nicht wirklich mehr rangekommen und hatten uns am Ende mit dem 0:3 abzufinden. Das ist sehr bitter für uns, aber wir müssen uns damit abfinden.“ Saller vermutete, dass der Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, doch letztlich zu groß war. Die Zirndorferinnen konnten dagegen befreit aufspielen. „Sie standen als Absteiger schon sicher fest“, so Saller.

Männer-Coach Vetrovsky: „Wir kriegen im Angriff einfach nichts tot“,

Ein regelrechtes Waterloo erlebte das Männerteam beim Tabellenzweiten MTV München. Sichtlich angefressen war nach der deutlichen Pleite Trainer Vetrovsky. „Das war mit Abstand die schlechteste Saisonleistung. Obwohl uns allen klar war, was auf uns zukommt.“ Schon im Hinspiel gab es für Esting eine 0:3-Pleite, allerdings nicht so heftig.

Durch die neunte Niederlage rutsche das Vetrovsky-Team auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab. „Es wird wieder so eng für uns wie in der vergangenen Saison“, sagte der Estinger Coach. Es sei zwar noch nicht alles verloren, aber manche Spieler müssten sich schon hinterfragen. „Wir kriegen im Angriff einfach nichts tot“, so Vetrovsky. „Wir spielen zu blind.“

Der Aufschlag sei zu schwach, ein Block so gut wie nicht vorhanden. „Wir haben im Training den Luxus, die ganze Halle für uns zu nutzen. Da muss man doch den Heimvorteil besser nutzen können“, so der Coach. Einzig positiv seien das Zuspiel und die Annahme. „Doch alles jammern nutzt nichts. Mund abputzen und weitermachen. Es wird eng.“ (Dieter Metzler)