Volleyball: Klatsche und Kantersieg für Esting - „Unfassbar, was die Mädels heute gespielt haben“

Von: Dieter Metzler

Chancenlos waren die Männer des SV Esting (in Weiß) gegen den VC DJK Amberg – und das, obwohl den Gästen aus der Oberpfalz ein Schlüsselspieler fehlte. © Peter Weber

Sieg und Niederlage gab es für die zwei Volleyball-Regionalliga-Teams des SV Esting am Wochenende. Das bessere Ergebnis holten die Frauen.

Esting – Überschwänglich war die Freude bei Estings Frauentrainer Florian Saller nach dem 3:0-Satzsieg (25:19, 26:24, 25:23) beim Tabellenfünften SW München. Die Abstiegssorgen sind damit aber noch nicht vertrieben. Mit einer glatten 0:3-Heimniederlage (13:25, 21:25, 21:25) gegen den VC DJK Amberg hatte sich dagegen die Mannschaft von Männer-Trainer Christian Vetrovsky abzufinden. Auch das Vetrovsky-Team kann sich, was den direkten Klassenerhalt betrifft, noch nicht zurücklehnen.

Männer-Trainer Vetrovsky: „Die Aufgabe war definitiv heute für uns nicht lösbar“

„Die Aufgabe war definitiv heute für uns nicht lösbar“, meinte Vetrovsky nach den klaren Satzniederlagen gegen die Favoriten aus der Oberpfalz. „Der Gegner war, obwohl sie ihren starken Zuspieler nicht dabei hatten, für uns zu übermächtig.“ Die wenigen Chancen, die sich dem Estinger Team während der Begegnung boten, hätte man nutzen müssen. „Beispielsweise im zweiten Satz beim Stande von 19:19 wäre die Chance zum Satzausgleich bestanden“, hatte Vetrovsky noch gehofft. Aber die Amberger waren den Estingern athletisch überlegen. „Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet, die von einem Spitzenteam gnadenlos sofort bestraft werden.“

Frauen-Coach Saller: „Unfassbar, was die Mädels heute gespielt haben“

„Ich schaue nicht auf die Tabelle. Über einen Abstieg wollen wir gar nicht erst nachdenken“, sagte SVE-Trainer Saller. Man habe schon vor der Saison gewusst, dass es schwierig werden würde. „Aber wenn wir so brutal fighten wie heute, dann können wir jeden in der Liga schlagen“, sagte Saller nach dem Sieg in München. „Am Ende werden wir sehen, wo wir stehen. Jetzt aber überwiegt die pure Freude über den Erfolg meiner Mädels.“

Nur noch drei Spiele bleiben dem Tabellenvorletzten beim Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings müssten die Mitkonkurrenten alle mithelfen und Federn lassen. „Ich muss dennoch den Hut vor meinen Mädels ziehen“, so Saller. „Unfassbar, was die Mädels heute gespielt haben.“ Der dritte Satz sei symptomatisch für den Verlauf des Spiels. 10:16 lagen die SVE-Frauen bereits zurück und legten eine beispiellose Aufschlagserie zur 18:16-Führung hin. Großes Lob sprach Saller erneut der erst 17-jährigen Sophia Lorenzen aus, die neben ihren starken Aufschlägen auch in der Abwehr überzeugte. (Dieter Metzler)