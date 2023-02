Volleyball: Minimal-Ausbeute für die Teams des SV Esting

Von: Dieter Metzler

Seine Anweisungen fruchteten nicht. Trainer Christian Vetrovsky (2. v.r.) war trotzdem mit dem Auftritt von Estings Regionalliga-Männern zufrieden. © Peter Weber

Zwei Niederlagen gab es für die Regionalliga-Teams von Estings Volleyballern. Die Männer holten dabei immerhin einen Punkt.

Esting – Die Volleyball-Hochburg des Landkreises aus Esting ging am vergangenen Wochenende fast leer aus. Sowohl die Regionalliga-Frauen, als auch die in der gleichen Klasse spielenden Männer verloren. Estings Frauen kehrten mit einer 1:3-Niederlage (12:25, 16:25, 25:22, 17:25) vom Tabellenvierten SV Hahnbach zurück. Das Regionalliga-Team der Männer rettete beim 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 15:25, 18:20) zumindest einen Punkt beim SVS Türkheim. Beide SVE-Mannschaften kämpfen weiter um den Klassenerhalt.

Juniorin hilft aus und überzeugt bei Niederlage der SVE-Frauen

Die Vorzeichen für Estings Frauenteam standen wirklich nicht optimal, berichtete Trainer Florian Saller. Mit Anna Thoman (Achillessehnen-Entzündung), Laura Heilrath (Finger angebrochen) und Tiana Nicolaus (Erkältung) fielen beim SVE gleich drei Spielerinnen aus. Somit brach man nur zu Siebt nach Hahnbach auf – inklusive vier Jugendspielerinnen. Darunter war auch eine echte Entdeckung. Nora Lorenzen war spontan eingesprungen und machte zusammen mit ihrer Schwester Sophia ein richtig gutes Spiel, sagte Florian Saller.

Der erste Satz war eine Findungsphase gegen einen starken und stabilen Gegner. Im zweiten Satz stellte der SVE-Trainer um. „Damit sind wir ein Stück besser ins Spiel gekommen.“ Das Hauptproblem konnte allerdings nicht abgestellt werden. „Hahnbach machte seine Bälle tot und wir nicht.“ Im dritten Satz meinten die Gastgeber wohl, leichtes Spiel zu haben. Doch Esting wehrte sich. „Wir nahmen den kleinen Finger an, der uns angeboten wurde“, so Saller. „Der Satz war kämpferisch saustark von uns. Wir haben ihn verdient gewonnen.“ Im vierten Satz stellte Hahnbach wieder seine stärkste Formation aufs Feld. Damit waren sie wieder stabiler. „Die großartige kämpferische Leistung des zweiten Satzes müssen wir mitnehmen und beibehalten“, so Estings Trainers.

SVE-Trainer Christian Vetrovsky lobt das Männer-Team

Eigentlich hatte sich das Männer-Team von Trainer Christian Vetrovsky einen Drei-Punkte-Sieg vorgenommen. Zwar wurde bereits das Hinspiel in eigener Halle mit 1:3-Sätzen verloren, aber Türkheim steht in der Tabelle hinter Esting, und deshalb wären drei Punkte zur Sicherung des direkten Nicht-Abstiegsplatzes wertvoll gewesen – doch daraus wurde nichts. Am Ende reichte es für die Estinger nur zu einem Zähler.

Trotz der Tiebreak-Niederlage attestierte Vetrovsky seinem Team eine starke Mannschaftsleistung, vor allem im zweiten und dritten Satz, mit dem die Estinger einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung drehten. Allerdings schlichen sich auch immer wieder Konzentrationsschwächen ein, die letztlich den ersten und fünften Satz kosteten. „Die Annahme war in allen fünf Sätzen nahezu perfekt, im Aufschlag sei dagegen weiterhin noch Luft nach oben“, so Vetrovsky. (Dieter Metzler)