Sieg und Niederlage für Estings Rumpftruppen: Männer schlagen Dinkelsbühl – Frauen unterliegen Kleinaitingen

Von: Dieter Metzler

Teilen

Auf einem guten Weg sind Estings Männer in der Regionalliga. © Peter Weber

Estings Volleyball-Teams haben ein durchwachsenes Wochenende in der Regionalliga hinter sich. Sieg und Niederlage hielten sich die Waage.

Esting – Erstmals in dieser Saison mussten beide Regionalliga-Teams aus der Estinger Volleyball-Hochburg an einem Wochenende an den Start. Während die Männer-Mannschaft von Trainer Christian Vetrovsky einen 3:1-Auswärtssieg beim TSV Dinkelsbühl einfuhr (16:25, 25:16, 25:16, 25:22), verloren die Frauen von Trainer Florian Saller ihr Auftaktspiel beim FC Kleinaitingen mit 1:3-Sätzen (17:25, 25:18, 18:25, 17:25).

Männer

Obwohl mit Jörg Fries und Martin Engler den Estinger Männern zwei wichtige Spieler fehlten, reichte es dennoch zum zweiten Saisonsieg. Aber auch Dinkelsbühl stand nur ein Ersatzspieler zur Verfügung. „Aber die Qualität der Spieler wie beispielsweise Felix Kraft als ehemaliger Erstliga-Spieler ist hoch“, so Vetrovsky über den Gegner. Der Coach freute sich besonders, dass seine Mannschaft nach dem verlorenen ersten Satz („Den haben wir vollkommen verschlafen“) zurück in die Spur fand. Die Estinger machten nun mehr Druck beim Aufschlag und gingen schließlich mit 2:1 in Führung. Im vierten wurde es wieder ein bisschen enger, da sich Dinkelsbühl gegen die drohende Niederlage vehement wehrte. „Wir lagen aber von Beginn des Satzes bis zum Schluss immer in Führung“, so Vetrovsky.

Frauen

Trotz der Niederlage am Sonntagnachmittag im schwäbischen Kleinaitingen in der Nähe von Lechfeld war Trainer Florian Saller mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Wir sind mit einer Rumpftruppe von sechs Spielerinnen angerückt“, so der Trainer. Und in Anbetracht des erst dreiwöchigen Trainings könne er nicht mehr erwarten. „Wir haben relativ lange gut mithalten können“, lobte Saller seine Mädels, die alle durchspielen mussten, weil keine Auswechselspielerin zur Verfügung stand. „Die Mädels haben gut gefightet und ihr Bestes gegeben. Vielleicht waren wir in den Sätzen manchmal nicht geduldig genug. Aber insgesamt macht dennoch das Spiel trotz der Niederlage Lust auf mehr.“

Am Sonntag bestreiten beide Mannschaften erstmals in der Estinger Schulsporthalle ein Heimspiel: Die Frauen empfangen um 13 Uhr den TV Fürth 1860, die Männer um 16 Uhr den SVS Türkheim. (Dieter Metzler)