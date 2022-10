Estings Frauen üben sich in Geduld: Das Team zieht Lehren aus der Niederlage vom Vortag und gewinnt

Von: Dieter Metzler

Grund zu jubeln hatte die Frauen-Mannschaft des SV Esting am Sonntag. Nachdem sie am Samstag noch gegen Rosenheim verloren hatte, holte sie sich gegen den SV SW München den Sieg. © Peter Weber

Sieg und Niederlage für die Volleyballfrauen und eine Niederlage für das Männerteam des SV Esting: Das war die Ausbeute der beiden Regionalliga-Teams.

Esting – Bevor sich die Volleyballerinnen von Trainer Florian Saller über den 3:2 (21:25, 25:17, 23:25, 25:21, 20:18)-Sieg und zwei Punkte gegen den SV SW München freuen durften, hatten sie zunächst am Vorabend eine 0:3 (20:25, 18:25, 22:25)-Niederlage gegen den MTV Rosenheim zu verdauen. „Ich kriege aber keine Panik“, sagte Saller nach dem 0:3 gegen Rosenheim. „Wir wussten ja, dass es im Oktober für uns wegen der personellen Situation nicht so ganz einfach werden würde.“ Mit zwei Siegen und drei Niederlagen rangiert das Saller-Team auf dem achten Tabellenplatz.

Satz eins und Satz drei habe man bis zum 17:17 gegen Rosenheim jeweils gut mitgespielt. Drei krasse Fehlentscheidungen der Schiris im ersten Satz machten es der jungen Truppe aus Esting aber nicht einfacher. Erneut standen mit Berenice Weise, Sophia Lorenzen und Vera Hojnacki drei 17-Jährige im Team. Erstmals zum Einsatz kam auch die vom Landesligisten Planegg gewechselte Julia Schuster. Einzig was Saller seiner jungen Truppe noch vermitteln muss, ist, dass sie noch geduldiger spielen. Im dritten Satz kämpften sich die SVE-Frauen bei einem 9:13-Rückstand wieder auf 17:17 heran. Am Ende aber reichte es nicht zu einem Satzgewinn.

Estings Frauen blühen gegen SV SW München auf

Gut erholt präsentierte sich Sallers junge Truppe einen Tag später in der Estinger Schulsporthalle, als Schwarz-Weiß München zu Gast war. Ausschlaggebend war diesmal, dass sein Team in dem engen Spiel mit vielen langen Ballwechseln diesmal die Geduld aufbrachten, die Saller am Vorabend gegen Rosenheim noch vermisst hatte. „Außerdem leisteten sich meine Mädels viel weniger Eigenfehler“, so der Trainer, dem elf Spielerinnen zur Verfügung standen, sodass er auch wechseln konnte. Wieder waren die drei 17-Jährigen im Einsatz, erstmals auch die erst 15-jährige Helena Haug und die 16-jährige Nora Lorenzen. Die Jugend ist beim SV Esting auf dem Vormarsch. „Deshalb ist mir auch vor der Zukunft nicht bange“, so Saller.

Glatt mit 0:3 (26:28, 19:25, 17:25) haben die Volleyballer von Trainer Christian Vetrovsky gegen den Tabellendritten MTV München verloren. Der Absteiger aus der 3. Liga sei nicht die Mannschaft gegen die man unbedingt punkten muss, meinte Estings Trainer. „Die haben Spieler in ihren Reihen, die teilweise Bundesliga-Erfahrung mitbringen“, so Vetrovsky. Ärgerlich sei halt gewesen, dass man den ersten Satz verschenkt habe, nachdem man schon Satzball hatte. Im zweiten und dritten Durchgang sei man dagegen chancenlos gewesen, so der SVE-Coach. Mit der Annahme war Vetrovsky noch zufrieden, aber die Aufschläge seien eine Katastrophe gewesen. „Wenn sie dann mal kamen, landeten sie im Aus.“ Am kommenden Sonntag geht’s zum Aufsteiger TV Mömlingen (Beginn: 15 Uhr). (Dieter Metzler)