Volleyball: Estings Frauen drehen ein schon verloren geglaubtes Spiel

Von: Dieter Metzler

Zurückgekämpft: Die Estinger Volleyballerinnen feierten ihren vierten Saisonsieg. © Peter Weber

Während sich Estings Volleyball-Männer bereits in die Weihnachtspause verabschiedet haben, mussten die Frauen von Trainer Florian Saller nochmals ran.

Esting – Mit einem 3:2-Satzsieg (19.25, 15:25, 25:17, 25:19, 15:12) über den FTSV Straubing II konnte die Saller-Truppe ein fast schon verlorenes Match noch herumreißen und zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Mit vier gewonnenen Partien stehen die Estinger Frauen aber weiterhin auf dem vorletzten Platz in der Regionalliga Südost und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. „Die ersten zwei Sätze hat Straubing einfach zu gut aufgeschlagen und wir sind dagegen in der Annahme überhaupt nicht zurechtgekommen“, berichtet Saller. Völlig unverständlich war für den Estinger Coach, dass seine Spielerinnen quasi ohne jegliche Abwehr agierten. „Eigentlich eine Stärke von uns.“

Nach den zwei verlorenen Sätzen drohte eine glatte 0:3-Pleite. „Doch meine Mannschaft steckte nicht auf“, lobt Saller die Moral des Teams. In einem „brutalen Fight“, wie Saller sagt, kämpfte sich sein Team zurück. „Auf einmal fanden sie immer besser ins Spiel“, sagt Saller. Die Annahme stand wieder und die Abwehr fand zur gewohnten Sicherheit zurück. Anna Thomann und Laura Heilrath schalteten sich immer wieder in den Angriff ein und punkteten. Wohl überrascht von so starker Gegenwehr mussten die niederbayerischen Gäste zuerst den 2:2-Satzausgleich hinnehmen und verloren dann auch noch den entscheidenden Tiebreak. „Ein glücklicher, aber aufgrund der Moral verdienter Zwei-Punkte-Sieg für uns“, so Saller. Weiter geht’s für die Estinger Frauen am 15. Januar in Fürth. (Dieter Metzler)