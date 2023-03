Volleyball: Estings Männer verabschieden sich mit Niederlage aus Regionalliga

Von: Dieter Metzler

Estings Trainer Christian Vetrovsky (2. v.r.). © Peter Weber

Mit einer 1:3-Niederlage gegen den TSV Grafing II ist die letzte Begegnung in der Regionalliga-Saison der Estinger Volleyballer zu Ende gegangen.

Esting – Auch wenn der Abstieg in die Bayernliga bereits vorher schon besiegelt war, hätte sich die Mannschaft von Trainer Christian Vetrovsky gerne mit einem Sieg von ihren Fans verabschiedet. Doch die Estinger scheiterten einmal mehr an ihren Aufschlägen. Waren sie zu schwach, waren sie eine sichere Beute des Gegners. Waren sie zu risikoreich, landeten sie meistens im Aus. So sorgten zwei Aufschlagfehler für den Verlust des ersten Satzes. „Das war bitter“, meint Vetrovsky. Zwar gelang den Estingern der Satzausgleich zum 1:1, aber danach war die Luft raus im Spiel gegen den Relegations-Aspiranten aus Grafing. „Uns hat einfach die Durchschlagskraft im Angriff gefehlt“, so Vetrovsky.

Der Estinger Trainer musste erkennen, dass die stärkeren Mannschaften in der Regionalliga für sein junges Team doch noch zu gut waren. „Vielleicht hätten wir noch ein Jahr gebraucht. Oft hat ja wirklich nicht viel gefehlt“, so Vetrovsky. „Hätten wir ein, zwei erfahrene Spieler dazu im Team gehabt, ich bin mir sicher, wie hätten die Liga gerockt.“

Der Abstieg der Mannschaft nagt schon ein wenig an dem Coach. „Es ist jetzt das zweite Mal in meiner 30-jährigen Trainerlaufbahn, dass ich mit einer Mannschaft absteige.“ Nach den Osterferien werde man sich treffen und sehen, wie es weitergeht. „Wir planen, Stand jetzt, Bayernliga. Ich hoffe, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Das Projekt einzustampfen, das wäre sehr schade“, sagt Vetrovsky. (Dieter Metzler)