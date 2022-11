Volleyball: SV Esting richtet Deutsche Mixed-Meisterschaft aus

Von: Dieter Metzler

Dank einer Wildcard geht auch ein Team des Gastgebers an den Start. © SV Esting

Große Ehre für den SV Esting: Erstmals richtet der SVE die Deutschen Meisterschaften im Mixed-Volleyball für den Breiten- und Freizeitsport (BFS) aus.

Esting – Das Mixed-Team aus Esting erhält als Ausrichter eine Wildcard für das Heimturnier. Ursprünglich sollte die Meisterschaft schon 2020 vom TSV Palling (Landkreis Traunstein) ausgetragen werden. Doch Corona vereitelte diese Pläne. Heuer musste ein neuer Verein gesucht werden, da Palling keine Mannschaft mehr hat und die Ausrichtung der Meisterschaft zurückgab.

„Wir freuen uns, dass der Verband uns das Vertrauen geschenkt hat und uns die Ausrichtung übertragen hat“, sagt Estings Volleyball-Abteilungsleiter Florian Saller. Über 50 Helfer werden dafür sorgen, dass sich alle Mannschaften in Esting wohlfühlen und dass das Turnier reibungslos über die Bühne geht. Von der Beschaffung von T-Shirts, die an die Meisterschaft erinnern, über die Unterbringung der Teams in Hotels, einem gemeinsamen Abendessen im Kartpalast im nahen Bergkirchen, bis hin zum anschließenden Bayerischen Abend in der „Zwickelei“ in der Olchinger Braumanufaktur, sowie der Versorgung der Teams in der Halle mit Speisen und Getränken. Das und vieles mehr verlangt von der SVE-Abteilung viel Arbeit. „Bayerische Meisterschaften haben wir schon mal durchgeführt, eine Deutsche noch nie“, so Saller.

Zwölf Teams aus ganz Deutschland treten in Esting an

Zwölf Volleyballteams aus ganz Deutschland, eingeteilt in zwei Sechsergruppen, ermitteln am kommenden Samstag und Sonntag in der Estinger Schulsporthalle den neuen Deutschen Meister. Los geht’s mit der Turniereröffnung um 10 Uhr. Zur Siegerehrung am Sonntagnachmittag nach dem Finale gegen 15 Uhr wird auch der BLSV-Vizepräsident sowie Präsident des Bayerischen Volleyball-Verbandes (BVV), Klaus Drauschke aus Landshut, vorbeischauen.

Auch Günter Kaup, im BVV für den Breiten- und Freizeitsport zuständig, freut sich auf die Deutsche Meisterschaft in Esting. Nicht nur, weil wieder gespielt werden kann, sondern weil die Meisterschaft quasi vor der Haustüre des im Landkreis lebenden Funktionärs stattfindet. „Ich habe in Esting früher selbst gespielt, war Trainer und habe in Emmering in der 1980er-Jahren den Volleyball mit aufgebaut“, erzählt Kaup. „Es ist eine faszinierende Sportart, übrigens die einzige, bei der Frauen und Männer gemeinsam einen Wettkampfsport im Team bestreiten.“ Kaup wird am Samstag die Mannschaften begrüßen und das Turnier eröffnen. Besonders stolz ist der BVV-Funktionär, dass sich gleich fünf Mannschaften aus Oberbayern für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren konnten.

Felix Saller: „Zu Hause Meister werden, das wäre schon geil“

Das Estinger Team um Trainer Felix Saller, dem Bruder von Estings Volleyball-Abteilungsleiter und Trainer der Regionalliga-Frauen, Florian Saller, möchte auf jeden Fall den Heimvorteil nutzen. „Zu Hause Meister werden, das wäre schon geil“, meinte Saller. „Aber das wird eher schwierig. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir bis ins Halbfinale vorstoßen könnten.“ (Dieter Metzler)

Diese Mannschaften sind dabei Gruppe A: TV Siersburg (Saarland), SV Vaihingen (Württemberg), Schlebuscher TV (NRW), Wartenberger SV (Berlin), TSV Milbertshofen (Bayern), TV Vaterstetten (Bayern). Gruppe B: BSC Eintracht Südring (Berlin), ESV München (Bayern), VfB Reicholzheim (Nordbaden), TSV Haar (Bayern), Weidener SF (NRW), SV Esting (Bayern).