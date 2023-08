Wakeboard-Talent: Nach nur zwei Jahren Training gehört eine Bruckerin (14) zu Deutschlands Besten

Spektakuläre Tricks und Sprünge zeigte die 14-jährige Bruckerin. © Privat

Laura Bertram ist ein echtes Naturtalent auf dem Wakeboard. Das hat sie jetzt bei den deutschen Meisterschaften wieder unter Beweis gestellt.

Fürstenfeldbruck – Erst vor zwei Jahren hat die 14-jährige Bruckerin mit dem Wakeboarden angefangen. Jetzt wurde sie Zweite bei den deutschen Meisterschaften. Und ihr Weg ist noch lange nicht zu Ende. Als Nächstes steht die Europameisterschaft in Ungarn an.

Gemeinsam mit ihrem Trainer Marcel Friedrich vom Bayerischen Motoryachtverband war Laura Bertram schon eine Woche vor Beginn der Deutschen Meisterschaft im Wakeboarden zur Anlage Triolago an der Mosel gereist. So hatte sie Zeit, die verschiedenen Hindernisse der Anlage kennenzulernen.

Features heißen die bei den Wakeboardern. Man kann es sich vorstellen wie einen Skatepark im See. Mit Rampen und Boxen als Hindernissen, aber umgeben von Wasser statt Beton. Dabei werden die Sportler von einem Lift, dem sogenannten Cable gezogen. So gleiten sie mit ihrem Wakeboard, dass optisch einem Snowboard ähnelt, über das Wasser und absolvieren an den Features Sprünge und Tricks.

Nervosität vor dem Wettkampfbeginn

Das Brucker Nachwuchstalent und ihr Trainer haben sich in dieser Vorbereitungsphase genau überlegt, wie der Lauf aussehen soll, welche Tricks Bertram präsentieren wird. Dann hat die 14-Jährige den Run wieder und wieder geübt, „damit er immer sauberer wird“.

In den Minuten vor dem Wettkampfbeginn lenkte ihr Trainer die Athletin mit kleinen Spielchen ab. Positiver Nebeneffekt: Laura Bertrams Nervosität wurde im Zaum gehalten. Kurz vor ihrem ersten Lauf schoss es ihr dann aber doch durch den Kopf: „Was, wenn ich jetzt hinfalle?“, erzählt die Bruckerin.

Auf Platz zwei landete die Bruckerin Laura Bertram (l.) beim Wettkampf an der Mosel. © Privat

Dann startete ihr Run und das Nachwuchstalent war wieder voll fokussiert. Die intensive Vorbereitung machte sich bezahlt. Die 14-Jährige glitt über den See und zeigte ihr Können bei verschiedenen Sprüngen. Und dann passiert es doch. Ausgerechnet am letzten Hindernis landete sie unsanft im Wasser. Für den dritten Platz hat es trotzdem gereicht und im zweiten Lauf diesmal fehlerfrei konnte sie sich sogar noch auf den zweiten Platz hocharbeiten. Auch im Vergleich zu ihrer ersten Deutschen Meisterschaft hat sie sich verbessert. 2022 landete sie in Friedberg auf dem dritten Platz.

Gelernt wird auf dem Weg zum Training

Ihre Leistung ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass sie erst vor zwei Jahren mit dem Wakeboarden begonnen hat. Geholfen habe ihr dabei, dass sie schon Erfahrung im Wasserskifahren hatte. Und auch ihre anderen Hobbys – allesamt sportlicher Natur, helfen ihr, erzählt die Bruckerin. Eislaufen und Ballett fördern die Koordination und auch das Schwimmen darf bei einer Wassersportlerin zum Ausgleich nicht fehlen.

Freilich gehört auch intensives Training zum Erfolgsrezept der 14-Jährigen. Zwei bis dreimal trainiere sie unter der Woche. „In der Hauptsaison trainiere ich öfter,“ dann seien es vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche, sagt Bertram. Trotz der hohen Trainingsauslastung laufe es in der Schule gut. Die Realschülerin erzählt, dass sie die halbstündige Hin- und Rückfahrt zum Wassersportverein Friedberg nahe Augsburg zum Lernen nutze. Eine berufliche Zukunft im Sport fände sie schon gut, „aber es gibt beim Wakeboarding noch nicht viele, die davon leben können“. Sie könne sich auch andere Berufe vorstellen. „Nur bitte nicht im Büro.“

Zeit, ihren Podiumsplatz bei der Deutschen Meisterschaft zu feiern, bleibt nicht viel. Schon gestern ging es nach Györ in Ungarn, wo die 14-Jährige sich eine Woche lang auf die dort stattfindende Europameisterschaft vorbereiten wird. (Patrick Tietz)