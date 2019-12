Warum Triathlon-Ass Fabian Schaffert auf zwei Weltmeisterschaften verzichtet

Saisonbilanz

von Peter Loder schließen

Fabian Schaffert ist an der Seite von Stars der Triathlon-Szene wie Olympiasieger Jan Frodeno international unterwegs. Trotz einer perfekt verlaufenen Saison hat der Puchheimer auf zwei Weltmeisterschafts-Teilnahmen verzichtet.

Puchheim – Nach Trainingslagern in Spanien und Frankreich hatte der Puchheimer die Saison beim Klassiker in Buschhütten Schulter an Schulter mit international erfolgreichen Triathleten eröffnet. Schaffert (26) erwischte an diesem Tag jedoch nicht die schnellsten Beine und kam fast 18 Minuten hinter dem siegreichen Frodeno ins Ziel. Weiter ging es bei der Challenge-Weltmeisterschaft im slowakischen Samorin über die Halbdistanz, bei der 1900 Meter geschwommen, 90 Kilometer Rad gefahren und ein Halbmarathon über knapp 21 Kiometer gelaufen wurde. Nach einem soliden Schwimmen und einer der schnellsten Radzeiten des Tages mit 43 Stundenkilometern im Schnitt legte Schaffert mächtig vor und passierte nach 4:08 Stunden die Ziellinie als Gesamtsechster. Damit war er schnellster Deutscher.

Ein letzter Formcheck für das anstehende Saisongroßereignis in Roth bei Nürnberg wurde in Lauingen absolviert. Auf der olympischen Distanz (1,5/40/10) fuhr sich der 26-Jährige mit einer gewohnt starken Leistung auf dem Rad weit nach vorne und eroberte auf den abschließenden zehn Laufkilometern mit einer neuen persönlichen Bestzeit (1:56) den zweiten Platz.

Beim legendären Challenge in Roth, bei dem jedes Jahr fast 5500 Triathleten aus 60 Nationen teilnehmen, stieg Schaffert nach 57 Minuten und 3,8 zurückgelegten Schwimmkilometern aus dem Wasser. Für die 180 Kilometer auf dem Rad (inklusive 1500 Höhenmeter) benötigte der Puchheimer nur 4:40 Stunden, den abschließenden Marathon bewältigte er in 3:10 Stunden. Mit einer Gesamtzeit (8:52) knackte er gleich bei seinem ersten Start in der Königsklasse die Neun-Stunden-Schallmauer. Drei Wochen später bei der oberbayerischen Meisterschaft am Wörthsee hatte sich der 26-Jährige von den Strapazen noch nicht ganz erholt und blieb als Sechster weit hinter den selbst gesteckten Erwartungen.

In der zweiten Saisonhälfte stand Schaffert im französischen Vichy am Start. Mit gewohnter Leistung spielte er wieder vorne im Rennen mit und kam als Gesamtzehnter von 2500 Teilnehmern ins Ziel. Als Zweiter seiner Altersklasse hätte sich Schaffert auch für die Weltmeisterschaft im neuseeländischen Taupo qualifiziert, lehnte aber ab. 5000 Euro hätte er dafür investieren müssen. „Und das ist mir nur Hawaii wert.“ Zum dortigen Großereignis will er es 2021 schaffen und den Grundstein dafür bei der Europameisterschaft in Frankfurt legen.

Der diesjährige Saisonabschluss fand im schweizerischen Davos statt. Mit einer überzeugenden Leistung setzte der Puchheimer noch einmal als Fünfter ein Ausrufezeichen. Auch dort hätte es für die WM-Quali zur der Challenge-Serie gereicht. Doch erneut verzichtete Schaffert. „Ich war schon dreimal dort.“