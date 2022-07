Wasserratten mutieren zum Seriensieger: Bayerischer Pokal bleibt in Fürstenfeldbrucker Händen

Von: Thomas Benedikt

Mit 21:9 setzten sich die Brucker Wasserratten gegen ihre Konkurrenten aus München durch. © Wasserratten Fürstenfeldbruck

Die Wasserballer des SV Wasserratten Fürstenfeldbruck haben ihre Saison mit dem Sieg im bayrischen Pokalfinale beendet.

Fürstenfeldbruck – Dabei bezwangen die Brucker Titelverteidiger die Munich Tritons in einem ungefährdeten Heimspiel mit 21:9 und konnten sich so nach der zweijährigen Corona-Pause erneut den prestigeträchtigen Titel sichern. Trotz des eindeutigen Ergebnisses zeigte sich Trainer Viktor Sandor mäßig begeistert vom Spielverlauf. Vergebene Chancen und ein allgemein schlampiger Spielstil sorgten für schlechte Laune beim Wasserratten-Coach. Doch zur Pokalübergabe hatte sich der Ärger des Trainers schon wieder gelegt und er konnte mit dem Team feiern.

Dabei hatten die Brucker in der Woche zuvor noch eine deutlich konzentriertere Leistung gezeigt, als es ihnen im Abschlussspiel der bayerischen Oberliga gelang, den Bundesliga-Nachwuchs des SV Würzburg mit 15:7 zu bezwingen. Die Wasserratten landeten damit auf Platz drei der Abschlusstabelle.

„Tolle Leistung der Mannschaft“

Die diesjährige Wasserballsaison war die erste nach der langen pandemiebedingten Zwangspause. Insgesamt zeigte sich Sandor zum Saisonabschluss sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Klar, den einen oder anderen Patzer gab es da sicher, aber alles in allem war es eine tolle Saison der Mannschaft. Es freut mich sehr, dass wir das am Ende dann auch noch mit dem Titelgewinn im Pokal feiern können.“ Auch Wasserratten-Kapitän Peters war glücklich nach dem Pokalfinale. „Tolle Leistung der Mannschaft“, konstatiert Peters. „Dritter Platz in der Liga, Pokalsieg, da kann man sich doch nicht beschweren.“

Für die Wasserratten ist die Saison aber noch nicht ganz zu Ende. In diesem Jahr findet wieder der traditionsreiche Gisela-Fröhlich-Gedächtnispokal statt. Dabei kommen Wasserballmannschaften aus den verschiedensten Nationen nach Fürstenfeldbruck. Die Wasserratten freuen sich bereits auf ihre Gegner und einen gelungenen Saisonabschluss. (Thomas Benedikt)