Auftakt für den HCD Gröbenzell: „Wollen uns für die letzten Jahre belohnen“

Von: Dieter Metzler

Ohne großzügige Sponsoren ging es nicht. Beim PR-Termin vor dem Saisonstart bedankte sich der HCD Gröbenzell deshalb bei allen seinen Unterstützern. © Dieter Metzler

Für den HCD Gröbenzell beginnt am Wochenende die Herausforderung 2. Bundesliga. Der Verein fühlt sich gut gewappnet – doch noch läuft nicht alles rund.

Gröbenzell – Eigentlich wollte der HCD am Mittwochabend die neuen Zweitliga-Trikots im Eckltz-Store von Unternehmer Eckart Lutzeier und der HCD-Spielerin und Geschäftsführerin Ann-Christin Steinhart vorstellen. Doch die öffentliche Präsentation vor Sponsoren und Freunden konnte nur auf einem großen Flachbildschirm über die Bühne gehen – die Trikots waren noch nicht angekommen. Und so erläuterten abwechselnd Ann-Christin Steinhart, Christine Königsmann und Kristen Walter die blauen Heim- und orangen Auswärtstrikots mit all ihren Elementen. Nachdem klar war, dass sich die Trikots auf dem Transportweg in Gersthofen befinden, ist man beim HCD guter Dinge, dass die Gröbis ihre neuen Leiberl zum Zweitliga-Auftakt am Samstagabend bei den Spreefüxxen in Berlin überstreifen werden können.

Von einer ganz besonderen Saison für den HCD sprach Cheftrainer Stefan Weidinger bei der Kadervorstellung. Er sei mit dem Team sehr zufrieden. Man habe in den vergangenen drei Jahren, seitdem er dabei ist, eine gute Mannschaft aufgebaut. Jetzt sei man gewappnet für die starke Liga – auch dank des fähigen Trainerteams mit HCD-Urgestein Harald Fischer, Fabian Heck und Gianni Huber.

Doch auch finanziell will der Verein gut aufgestellt sein. Rund 200 000 Euro sollte der Etat in der 2. Bundesliga schon betragen. „Momentan haben wir eine gute Basis“, sagte Hoch. „Aber um dahin zu kommen, müssen wir noch einiges tun. Wir können uns nicht zurücklehnen.“ So hofft man in Gröbenzell auch auf einen guten Besuch der Heimspiele. 700 bis 750 Zuschauer gehen in die Paul-Barth-Halle offiziell rein. Der Durchschnitt der Drittligaspiele betrug knapp 300. Die Eintrittspreise wurden für die 2. Bundesliga auf zehn Euro etwas angehoben, die Saisonkarte kostet 120 Euro.

Es werde sehr schwierig, das ist allen Beteiligten klar, sagte Weidinger zu der Ausgangslage in der 2. Liga. „Wir wollen uns dieser sportlichen Herausforderung stellen und die heißt natürlich Nichtabstieg, was aufgrund der verschärften Abstiegsregel mit vier direkten Absteigern sehr schwer wird.“ Als Abenteuer sehe er das Unterfangen nicht. „Dafür betreiben alle im Verein einen viel zu großen Aufwand.“ Gemeinsam zum Erfolg, lautet die Devise beim HCD. „Wir können unser Ziel nur im Kollektiv schaffen.“

Von einer Mammutaufgabe sprach Spielerin Kirsten Walter, die bereits in der Saison 2016/17 dabei war, als der HCD eine Saison lang Zweitligaluft geschnuppert hatte. Man habe sich weiterentwickelt, meinte Walter. Sie sei froh, dass sich der Verein und die Mannschaft für den Aufstieg entschieden haben. „Wir wollen uns für die letzten zwei Jahre belohnen und auch den jungen Spielerinnen im Verein die Chance geben, zweite Liga zu spielen.“ Natürlich kommen körperlich andere Spielerinnen auf einen zu in der 2. Liga, so Walter, „aber wir werden uns in der Liga irgendwann zurechtfinden und unsere Punkte holen“.

Am Samstag, 12 Uhr, besteigt der HCD-Tross den ICE und bricht zur ersten Begegnung nach Berlin auf. „Übrigens, das letzte Spiel gegen die Füxxe in der 2. Liga haben wir gewonnen“, meinte Harald Fischer. „Ich hoffe, die Berlinerinnen erinnern sich nicht mehr daran. Es war eine gute Leistung von uns.“

Allerdings plagen den HCD einige Verletzungssorgen. Mit Torhüterin Theresa Bauer, Linksaußen Finja Balk, Rückraumspielerin Christine Königsmann und Kreisläuferin Verena Obermeier fallen gleich vier wichtige Spielerinnen zum Auftakt aus. Auch der Einsatz von Kreisläuferin Belen Gettwart und Rückraumspielerin Jana Epple ist gefährdet. Ihr Einsatz entscheidet sich erst kurzfristig.