Zwei Germeringer im Olympia-Fieber: Vincent Wechner unterstützt im Jugendlager Lena Dürrs Peking-Abenteuer

Großes Engagement: Vincent Wechner (l.) ist nicht nur beim SC Unterpfaffenhofen unter anderem als Hallensprecher aktiv sondern auch beim Handballverband. © Hans Kürzl

Mit Lena Dürr kommt eine Medaillenhoffnung bei den Olympischen Winterspielen aus Germering. Und es gibt noch einen zweiten offiziellen Teilnehmer aus der Stadt.

Germering – Vincent Wechner ist Teil des Deutschen Olympischen Jugendlagers (DOJL). Wie Lena Dürr hat sich auch Wechner qualifizieren müssen – wenngleich nicht mit einem Platz auf dem Stockerl. Der 19-Jährige, seit 2007 Mitglied beim SC Unterpfaffenhofen, ist bei den Handballern nicht mehr wegzudenken: Hallensprecher, Schiedsrichter, Torwart bei der zweiten Mannschaft mit Landesliga-Perspektive. Außerdem ist Wechner im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst seit September in der Geschäftsstelle des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV) tätig. Er unterstützt dort Mitarbeiter sowie die Geschäftsführung und arbeitet an eigenen Projekten. Zusätzlich drehte Wechner auch noch ein Bewerbungsvideo. „Dabei hat mir ein Kumpel prima geholfen“, sagt der 19-Jährige.

All das zusammen reichte am Ende für die Teilnahme am DOJL. Ausrichter sind die Deutsche Olympische Akademie sowie die Deutsche Sportjugend unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das Ganze findet im neu eröffneten Sportcamp Nordbayern des Bayerischen Landes-Sportverbandes in Bischofsgrün statt – nicht wie sonst üblich direkt am Austragungsort der olympischen Spiele.

Vincent Wechner„100 Prozent Olympiafeeling wird es nicht“

„Persönlicher Kontakt zu Spitzensportlern, interessante Gespräche führen, Eindrücke aus einem fremden Land – das wäre schon ein Riesending gewesen“, sagt Wechner. Der Abiturient des Germeringer Max-Born-Gymnasiums hätte diesen Aufenthalt im Fernen Osten zudem gerne dazu genutzt, um sich weiter in der Sportszene vernetzen können.

Weil aber coronabedingt ausländische Zuschauer von den Olympischen Winterspielen in Peking ausgeschlossen sind, muss Wechner das nun in Bischofsgrün im Hohen Fichtelgebirge am Fuße des Ochsenkopfes versuchen. „Schade, dass wir nicht fliegen konnten“, sagt der 19-Jährige. „100 Prozent Olympiafeeling wird es nicht.“ Doch Wechner hat sich mit den Umständen arrangiert. „Ich will das Beste aus diesem Jugendlager machen.“ Er sei sich sehr sicher, dass trotzdem ein interessantes Programm geboten werde. Dazu zählen Workshops ebenso wie eine Diskussionsrunde mit „Human Rights Watch“ und ein Thementag „China“. Zugesagt ist außerdem ein Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Lena Dürr rechnet sich Medaillenchancen aus

Im Kern geht es aber natürlich um den Sport. Die Teilnehmer des DOJL schauen gemeinsam Liveübertragungen von den Wettkämpfen und Liveschalten zu den Olympia-Sportlern. Wechner wird ganz besonders am 9. Februar die Daumen drücken, wenn der Slalom der Damen auf dem Programm steht. Für Lena Dürr geht es dann um ihr erstes Edelmetall bei Olympia. Nach den letzten Renneindrücken stehen die Chancen dazu gar nicht schlecht. Sie selbst sagt: „Daran denke ich gerade gar nicht. Aber es ist in Reichweite und realistischer als vor vier Jahren. Skifahren macht mir gerade einfach Spaß.“

Die Freude am Sport hat Wechner mit Dürr jedenfalls gemeinsam. Und noch zwei Dinge werden die beiden Germeringer Dürr und Wechner trotz der rund 7800 Kilometer Distanz zwischen Bischofsgrün und Peking verbinden. Zum einen sind das täglichen Corona-Testungen. Vor allem aber werden beide die gleiche Olympia-Kollektion tragen wie sie allen offiziellen Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird – egal, wo sie antreten. „Das ist dann doch ein wirkliches Stück Olympiafeeling, das bleibt“, sagt Wechner. (Hans Kürzl)