Platz zwei in Zermatt: Anja Kobs verteidigt Führung bei Berglauf-Serie

Einlauf vor Panorama-Kulisse: Anja Kobs erreichte als zweite Frau das Ziel. © Privat

Für Anja Kobs könnte es derzeit kaum besser laufen. Am Sonntag stand sie in Zermatt auf dem Treppchen, wie schon in der Vorwoche in Bad Tölz.

Zermatt/Alling – In Bad Tölz hatte sie einen Triathlon gewonnen, in dem berühmten Südschweizer Wintersport- und Bergsteiger-Ort am Fuße des Matterhorns wurde sie Zweite eines Bergauf-Halbmarathons. Das Rennen zählt zur „Golden-Trail-Serie“, eine Rennserie mit Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schon nach den ersten zwei Wettbewerben lag Kobs auf Rang eins, in Zermatt verteidigte sie die Führung in der Eliteklasse, eine Konkurrenz ausschließlich aus Profi- und Semiprofi-Sportlerinnen.

Halbmarathons sind bei Straßen-Läufern sehr beliebt: Man ist langsamer unterwegs als bei den Zehn-Kilometer-Rennen, kommt nie außer Atem – das Einzige, was man für die 21,1 Kilometer benötigt, ist etwas Kondition. Ganz anders der Berg-Halbmarathon, an dem Kobs teilnahm – mit Start in Zermatt (1616 Meter) und Ziel auf dem Riffelberg (2585 Meter). Auf einigen Abschnitten geht es auch bergab, dass das an einigen Stellen alpinistische Erfahrung erfordert, versteht sich von selbst.

„Ich war nicht nervös, ich wusste, dass mir der Kurs liegt“

Kobs berichtet von der „riesigen Vorfreude“ auf das Rennen: „Ich war nicht nervös, ich wusste, dass mir der Kurs liegt.“ Mit einem Sieg hatte sie aber nicht gerechnet, denn am Start stand auch die 41-jährige Britin Emma Pooley, eine Vollprofi-Athletin, die den zweiten Serienlauf an der Zugspitze klar gewonnen hatte – Kobs war dort Dritte geworden.

Pooley siegte auch in Zermatt, in einer Zeit von 1:52:57 Stunden. Kobs unterbot mit 1:59:43 Stunden ebenfalls noch die magische Zwei-Stunden-Marke – eine Zeit, von der viele Hobby-Akteure bei einem Straßen-Halbmarathon nur träumen können. Die Allingerin war wie gewohnt defensiv in den Bewerb gegangen, lag lange Zeit auf Rang fünf und vier. Erst im Schlussdrittel griff Kobs an und „versägte“ ihre deutlich jüngeren Konkurrentinnen, darunter die 25-jährige Wiesbadenerin Franziska Althaus, die in 2:00,51 Stunden Dritte wurde.

„Ich bin so unendlich dankbar, dass ich das alles erleben darf“

Die Allingerin wirkte nach dem erneuten Erfolg in einem großen Rennen demütig und nachdenklich, als sie dem Tagblatt sagte: „Ich bin so unendlich dankbar, dass ich das alles erleben darf.“ Etwa der Anblick des magischen Matterhorns nach der Hälfte der Strecke: „Atemberaubend schön.“ Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass kürzlich ihr Stiefvater verstorben ist.

Die Golden-Trail-Serie wird im September fortgesetzt. Bis dahin stehen für Anja Kobs noch einige andere Wettkämpfe auf dem Programm – unter anderem wird sie wohl an einem Benefizlauf teilnehmen. (Horst Kramer)