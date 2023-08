Eschenlohe und Krün gewinnen deutlich – Ohlstadt II verliert

Von: Oliver Rabuser

Traf gleich vierfach: Hubert Holzer vom SV Krün. Foto:am © am

Lediglich drei Partien fanden an diesem Wochenende in den A-Klassen mit Garmisch-Beteiligung statt. Die hatten es dafür in sich und boten reichlich Tore.

SV Ohlstadt II – ASV Habach II 1:3 (0:1)

Schiedsrichter: Felix Angerer (TSV Murnau); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Off (19.), 0:2 Wörmann (58./FE), 1:2 Mayr (61.), 1:3 Höcherl (79.) (phi)

„Am Ende zählen natürlich nur die Punkte“, schloss Stefan Frombeck seine Spielanalyse. Schlechtreden lassen wollte er sich den Kick seines Teams aber partout nicht. Beim 1:3 gegen Habach II sei seine Elf „spielerisch sogar einen Tick besser“ gewesen, sie habe aber im Gegenzug „viel mehr Fehler“ produziert. Ein wenig erinnerte das Match den SVO-Coach an vergangene Saison, als man trotz gefälligen Leistungen viel zu wenig Ausbeute davontrug. Dass kein Torhüter verfügbar war, ließ Frombeck nicht als Ausrede gelten. „Wir sind froh, dass sich Kevin Lahmeyer reingestellt hat.“

Ein Patzer im Spielaufbau führte zum 0:1. Danach vergab Michael Reißl die Chance zum Ausgleich. Habach schoss stattdessen mit dem langjährigen Ohlstädter Levent Karaca in seinen Reihen per Foulelfmeter das 0:2. Ein Zusammenspiel von Jakob Steffl und Christian Mayr führte dann zum Anschlusstreffer. Danach beobachtete Frombeck „unsere beste Drangphase“. Eine „nicht ganz nachvollziehbare Zeitstrafe“ gegen Filius Luis Frombeck war aber „der Knackpunkt der Partie“. „Wir waren drauf und ran, das Spiel noch zu drehen“, bedauerte Frombeck. (or)

SV Eschenlohe – SV Uffing II 5:0 (3:0)

Schiedsrichter: Danny Krüger (SV Marzling); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Barth (14.), 2:0 Kaiser (20.), 3:0 Mann (40.), 4:0 Wittwer (56.), 5:0 Schorer (64.) (je)

Von einem sehr gelungenen Nachmittag sprach Florian Mayr nach dem Sieg seiner Mannschaft gegen die Zweite des SVU. „Es ist uns viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, gelungen.“ Und das war noch vorsichtig ausgedrückt: Gleich fünf verschiedene Spieler durften sich in die Torschützenliste eintragen. Anselm Barth, Jonas Kaiser und Philipp Mann sorgten mit dem 3:0 zur Halbzeit bereits für einen beruhigenden Vorsprung.

Mayr sah dabei durchaus Parallelen zu dem knappen 2:1-Auswärtserfolg gegen Eberfing in der vergangenen Woche: „Es war bei den Temperaturen eine ähnliche Willensleistung.“ Marcel Wittwer und Florian Schorer schraubten das Eregbnis noch weiter in die Höhe.

Entsprechend konsterniert war Sebastian Graf auf der anderen Seite. Uffings Trainer fand, dass es „an allem gefehlt hat. Heute war einfach der Wurm drin.“ Speziell die zwei frühen Gegentore haben der Mannschaft den Schneid abgekauft. Trotzdem will Graf die Niederlage nicht überbewerten: „Letzte Woche war nach dem Unentschieden gegen Habach noch alles gut.“

Deswegen werde er in der kommenden Trainingswoche nicht alles umschmeißen. „Ohlstadt ist mehr unsere Kragenweite“, richtete er den Blick bereits nach vorne. (je)

Geto-Dacii GAP – SV Krün 0:9 (0:3)

Schiedsrichter: Piet Fentross (SV Haunshofen); Zuschauer: 50; Tore: 0:1 Holzer (15.), 0:2 Benz (34.), 0:3 Holzer (40.), 0:4 Holzer (48.), 0:5 Holzer (51.), 0:6 Kautecky (56.), 0:7 Döring (67.), 0:8 Döring (83.), 0:9 Mayer (87.)

Trotz eines 9:0-Kantersieges wollte Krüns Trainer Stephan Benz das Spiel nicht zu hoch hängen: „Bei Dacii waren viele Spieler im Urlaub und speziell die Tore in der zweiten Halbzeit wären unter normalen Umständen so nicht gefallen.“ Trotzdem betitelt Benz den Start in die neue Spielzeit natürlich als gelungen. Zugleich erfreute ihn immens die Leistung von Hubert Holzer.

Der Stürmer – Torschützenkönig der A-Klassen-Saison 21/22 mit 40 Treffern –stach mit vier Toren hervor. Am Saisonziel Nichtabstieg will Benz deswegen aber nichts ändern: „Die harten Brocken kommen noch.“ Bedient war Geto-Daciis Teamsprecher Adrian Lazar: „Es waren nur drei Spieler unserer Ersten Mannschaft da. Das ist schon bitter.“ (je)