Zehn Teams, zehn unterschiedliche Vorzeichen: Die A-Klassisten starten in die neue Saison

Von: Patrick Hilmes

Stefan Frombeck (3.v.l.) und seine Reserve des SV Ohlstadt überraschten vergangene Saison. © Oliver Rabuser

Bald startet auch die A-Klasse in die neue Saison. Die Vereine aus der Region Garmisch-Partenkirchen verfolgen unterschiedliche Ziele.

SV Eschenlohe

Für den SVE stehen einige Änderungen an in der Gruppe 9. „Wir haben nicht damit gerechnet, da werden für uns einige unbekannte Gegner dabei sein“, sagt Trainer Florian Mayr. Außer dem SV Ohlstadt II und dem SV Uffing II, stammen die Gegner aus dem Weilheimer Landkreis. In den Test- und Pokalspielen lief es für die Eschenloher zunächst gut. Sowohl Grainau als auch Kreisklassist Bad Kohlgrub wurden bezwungen.

Danach setzte es aber gegen Uffing und Hungerbach 0:3-Niederlagen: „Die Ergebnisse sind aber eher zweitrangig, wir haben uns bewusst schwere Gegner ausgesucht.“ Am ersten Spieltag wartet auf Mayr und sein Team mit der neuformierten SG Eberfing/Söchering ein Gegner, den er als „Wundertüte und sehr stark“ einschätzt. Auch das Ziel ist in Eschenlohe bekannt: „Wir wollen in erster Linie einfach guten Fußball spielen.“

1. FC Garmisch-P. II

Bei der Reserve des 1. FC lief die Vorbereitung nicht rund. Vor allem war man mit der Suche nach einem Trainer, nachdem Sascha Staab sein Amt niedergelegt hat, beschäftigt. Zunächst hätte Beqir Loshi zumindest für das erste Spiel an der Seitenlinie übernommen. Das Spiel verlegte aber der SV Krün. „Ich schaff es rein zeitlich nicht, das Team auf Dauer zu leiten, helfe aber immer gerne aus, wenn ich gebraucht werde“, erzählt Loshi.

Ein neuer Kandidat steht aber schon in den Startlöchern, wie Sportchef Arne Albl verrät: „Eine mögliche Alternative haben wir wahrscheinlich ab 15. August.“ Ihm ist wichtig, dass bei der Zweiten alles reibungslos läuft. „Das zweite Team ist immer auch ein Sprungbrett in die Landesliga.“

Geto Dacii GAP

Bisher ist der neue Garmisch-Partenkirchner Verein Geto Dacii eine Erfolgsgeschichte. Gleich in der ersten C--Klassen-Saison gelang dem Team der Aufstieg, auch in der B-Klasse konnte die Rumänen keiner aufhalten. Mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist Teamsprecher Adrian Lazar mehr als zufrieden: „Wir haben eigentlich nie eine Pause gemacht, im Pokal unsere Spiele gegen Grainau und Eschenlohe gewonnen.“



Probleme sieht Lazar aber bereits aufkommen: „Im August und September werden uns einige Spieler fehlen, aber das geht den anderen Teams bestimmt auch so.“ Zugleich soll mit den Aufstiegen noch nicht Schluss sein: „Wir nehmen nach oben alles mit, unser Ziel ist der Aufstieg.“ Verändert hat sich im Team nichts, der Kader habe „genug Erfahrung auch in höheren Ligen“.

SC Eibsee Grainau

Bei der Frage nach dem Favoriten der Gruppe 10 sind sich alle Trainer einig und nennen zuvorderst den SC Eibsee Grainau. Nur deren eigener Coach äußerst sich zurückhaltender. „Einen richtigen Favoriten gibt es nicht“, sagt Christoph Saller. Zugleich lobt er sein Team, das sich in der ersten Saison unter seinen Fittichen enorm weiterentwickelt habe.

SC Eibsee Grainau (l.) und die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen sind beide in Gruppe 10. © Peter VOLK

„Fußballerisch haben sich einige deutlich gesteigert.“ Und dazu ist der Kader auch noch in der Breite angewachsen. 20 bis 22 Mann könne Saller bedenkenlos in der Ersten einsetzen. Verzichten muss er fortan aber auf Markus Masur, der sich mehr dem Hausbau und der Familie widmen wird, lediglich sporadisch einspringen kann.

Das Ziel der Eibsee-Kicker ist natürlich dasselbe wie im Vorjahr, das Erreichen der Meisterrunde. Ein letztes Mal, geht es nach Saller. Zu Beginn des Pilotprojekts im Kreis Zugspitze war er offen. Doch ihn stört, dass man eine verpatzte Hinrunde nicht mehr in der Rückrunde rausreißen kann. Daher sagt er: „Es darf bei den zwei Jahren bleiben, aber gut, dass man es versucht hat.“

SV Krün

In der Regel gehört ein Absteiger aus der höheren Spielklasse immer zu den Favoriten im Kampf um den Aufstieg. Doch beim SV Krün ist der Sachverhalt ein anderer. Jeder Coach der Ligakontrahenten hat den SVK auf dem Zettel, doch jeder schiebt ein Aber hinterher. Derselben Wortwahl bedient sich auch Stephan Benz: „Natürlich ist der Traum, in die Meisterrunde einzuziehen. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie konkurrenzfähig wir sind.“

Stephan Benz weiß nicht, ob seine Krüner Mannschaft aufgrund diverser Abgänge konkurrenzfähig ist. © ANDREAS MAYR

Aus der Aufstiegsmannschaft, die vor zwei Jahren den Sprung in die Kreisklasse realisiert hatte, haben sich mittlerweile acht Mann verabschiedet. Allein zur Vorsaison muss Benz auf sechs Stammspieler verzichten. Hinzugekommen sind zwar fünf Neue, die aber zuvor mit Fußball nichts am Hut hatten. „Da muss man mit Ballstoppen anfangen“, erzählt Benz.

Somit beläuft sich der Kader auf lediglich 13 Spieler. Da vier davon gleich zum Saisonstart verhindert sind, verlegte man die Auftaktpartie gegen die Reserve des 1. FC prompt. Denn Benz Rechnung ist einfach: „13 minus vier ergibt neun, das funktioniert nicht.“ Funktionieren soll es aber zumindest mit dem Klassenerhalt, denn Benz weiß: Ein weiterer Abstieg wäre „der Supergau.“

FC Megas GAP

In der Vorbereitung hat Megas laut Trainer Theodoros Tegos Geschichte geschrieben: „Zum ersten mal hat es der FC in die dritte Pokalrunde geschafft.“ Dort scheiterte die Truppe dann knapp an Kreisklassist SG Oberau/Farchant. „Ich bin richtig zufrieden“, betont Tegos. Vergangene Saison konnte sich das Team nur knapp vorm Abstieg retten. In der neuen Saison soll alles anders laufen.

„Wir hatten Probleme auf der Torwart-Position, ich musste mich aber erst mal um die Organisation mit zwölf verschiedenen Nationen kümmern.“ Der neue Torwart war für den Trainer schnell gefunden: „Ab sofort stell ich mich selber rein, früher war ich höherklassig auch schon auf der Position.“ Das Ziel steht auch fest: „ Top vier sollte drin sein, meine Spieler haben das Zeug für höhere Ligen.“

FC Mittenwald

Maximilian Tauwald wünscht sich, dass der Versuch mit dem neuen Ligensystem ein Versuch bleibt. „Eine ganze Saison ist aussagekräftiger.“ Wie schnell nämlich eine Spielzeit vorbei sein kann, erfuhr der FCM vergangenes Jahr am eigenen Leib. Als Vierter der Herbstrunde verpassten die Isartaler die Aufstiegsrunde knapp, damit war die Saison quasi beendet. Heuer soll es anders laufen, wobei der Coach sagt: „Die Meisterrunde ist keine Pflicht.“

Denn einzuschätzen sei die Konkurrenz bis auf die Favoriten vom Eibsee kaum. „Alles hinter Grainau hängt von der Tagesform ab.“ Zumindest die Form seines Teams stimmt vor dem Saisonstart. Alle Spieler sind mit Freude und Elan bei der Sache gewesen. Zeigte sich erneut, als der FCM kürzlich sein viertägiges Trainingslager in Südtirol aufgeschlagen hatte. Neue Spieler durfte Tauwald zwar nicht begrüßen, aber zumindest mit Joshua Glöckner einen genesenen Rückkehrer (Kreuzbandriss).

TSV Oberammergau

Ein Wunsch jedes Trainers im Amateurfußball ist es, vor einer neuen Saison vermelden zu können: keine Abgänge, nur Verstärkungen. Über diesen Idealfall kann sich Markus Mayer freuen. Der Kader der vorherigen Saison ist beisammen geblieben und wurde mittels drei Spielern verstärkt. Timo Rolles kommt aus der eigenen A-Jugend, Valentin Schwarz hat nach kurzzeitiger Pause wieder das Fußballspielen angefangen und mit Samuel Beck zog ein neuer Akteur aus dem Stuttgarter Raum ins Ammertal.

Zudem begrüßte Mayer stetig zwischen 18 und 24 Mann in der Vorbereitung, die am vergangenen Wochenende mit dem kleinen Trainingslager auf der heimischen Anlage ihren Höhepunkt fand.

Durchaus positive Vorzeichen also beim TSV. Dennoch gibt sich der Coach verhalten bei der Formulierung des Saisonziels: „Unter die ersten drei kommen, aber das wird sehr schwierig.“ Denn Mayer betitelt die Liga als „äußerst zach“. Grainau sieht er als Favoriten. Wer die ersten Plätze dahinter einnehmen wird, werde sich erst im Verlauf der Herbstrunde zeigen.

SV Ohlstadt II

Das Team der Rückrunde war vergangene Saison die Reserve des SVO. Heuer werden die Karten aber wieder neu gemischt. Das weiß auch Trainer Stefan Frombeck: „Das wir so überragend wie in der Rückrunde auftreten, damit ist nicht zu rechnen. Wir fangen wieder ganz von vorne an.“ Mit der Vorbereitung ist Frombeck im Großen und Ganzen zufrieden.

„Wir hatten wirklich gute Gegner, die uns auch mal die Grenzen aufgezeigt haben.“ Dient auch alles der Entwicklung junger Spieler, denn Frombeck bezeichnet sein Team als U23. Mit dem will er die Klasse halten und natürlich reichlich „Erfahrung sammeln.“

SV Uffing II

Freud und Leid sind manchmal eng miteinander verbunden. Das weiß auch Sebastian Graf spätestens seit der Vorbereitung auf die neue Saison. Zehn Zugänge durfte der Coach bei der Reserve begrüßen, hat somit beinahe einen 30-Mann-Kader zur Verfügung. Eigentlich ein Luxus, wäre da nicht das versteckte Aber.

Der FCM (l.) und der SVU II treten in unterschiedlichen Gruppen an. © Andreas Mayr

Denn zu den Testspielen kratzte Graf gerade so immer 14, 15 Akteure zusammen. „Die ersten zwei Wochen waren richtig gut von der Trainingsbeteiligung, doch danach ist es etwas zusammengebrochen“, klagt Graf. Vor allem die arrivierten Kräfte glänzten mit Abstinenz. Daher befindet sich der Coach etwas in der Zwickmühle, „denn in einer Zweiten wird belohnt, wer da ist“. Und das sind nicht immer die besten Fußballer.

Entsprechend sieht er seine Mannschaft nicht in der „Poleposition“ für den Kampf um die Meisterrunde. Vielmehr sei das Ziel, die Abstiegsrunde mit mehr Punkten als im Vorjahr zu erreichen, als mindestens Sechster zu werden. (Patrick Hilmes / David Korber)