Alle warten auf den Startschuss

Neuer Eisstadion-Betreiber in Mittenwald

Von Josef Hornsteiner schließen

Das Eisstadion in Mittenwald ist gerettet. Nun hat sich der neue Betreiber den Mittenwalder Sportvereinen vorgestellt. Die müssen sich auf teurere Eispreise einstellen.

Mittenwald – Schritt für Schritt bereitet man sich in Mittenwald auf die neue Eissaison vor – nachdem diese kurz vor dem Aus stand. Nun hat sich der Unternehmer aus Garmisch-Partenkirchen, der das Eisstadion ab heute offiziell betreibt und seinen Namen in der Zeitung nicht nennen möchte, den Vereinen vorgestellt. Die Vorsitzenden der Eishockey-, Eiskunstlauf- und Eisstock-Clubs saßen in lockerer Runde beisammen, beschnupperten sich mit dem neuen Investor. Bekanntlich hat dieser am Mittwoch vergangene Woche den Erbpachtvertrag der Betreiberfamilie Mayer übernommen.

Unklar, wo der EV Mittenwald seine Spiele austrägt

Doch harte Zahlen wurden noch keine verkündet, nur angedeutet. „Der Eispreis wird ein wenig teurer werden“, sagt Benedikt Zunterer, Vize-Vorsitzender des EVM und CSU-Gemeinderat. Wie viel die Eissportler künftig zahlen müssen, ist noch nicht klar. Genauso wenig, wann und wo genau der EV Mittenwald ab sofort spielen wird. Bekanntlich wich der Verein nach der Schließung des Mittenwalder Eisstadions in die Hallen von Götzens und Garmisch-Partenkirchen aus. „Da werden wir aber erst Anfang kommender Woche zusammenkommen und darüber sprechen“, sagt der Vorsitzende Ralf Marte. Dann soll auch fix sein, wo der EVM sein Spiel am 10. Dezember gegen den EV Berchtesgaden austragen wird. Noch wäre der Spielort Götzens. Laut dem neuen Unternehmer könnten sie das aber schon in Mittenwald austragen.

Eisstockschützen zeigen sich erleichtert

Der offizielle Eispreis für eine Stunde lag bislang bei 170 Euro brutto. Um wie viel die Summe letztlich angehoben wird, bleibt abzuwarten. Doch sind die Vereinsvorsitzenden guter Dinge. „Bei uns ist es nur ein Bruchteil, was wir mehr zahlen müssen“, sagt Gerhard Dietzel, Vorsitzender des Eisstockclubs. Er hat ein sehr gutes Gefühl bei dem neuen Investor. „Ab 14. Dezember können wir jeden Mittwochabend wieder Eisschießen“, sagt der Mittenwalder erfreut. Zudem können er und seine Mitstreiter bereits am 26. Januar das Stefanischießen austragen. Dietzel atmet auf, freut sich, dass der Eissport in Mittenwald weiter gehen kann. „Zur Eishalle nach Garmisch-Partenkirchen wären wir nicht gependelt“, sagt er. Man hätte ansonsten bei kalten Temperaturen auf Natureis zurückgreifen müssen, was natürlich unbeständig ist und keine sichere Planung zulässt.

Größere Umbaumaßnahmen müssen mit der Gemeinde abgeklärt werden

Auch Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) ist nach wie vor glücklich mit der kurzfristigen Entwicklung, sieht in dem Investor, der heute offiziell das Eisstadion übernimmt, einen guten Partner. „Wir haben schon vor der Vertragsunterzeichnung besprochen, was er baulich vorhat, und was er mit uns abstimmen muss.“ Bedeutet: Kleinere Reparaturen für den Eisbetrieb sind auch ohne gemeindliche Zustimmung möglich. Doch welche großen Vorhaben nun in den kommenden Monaten nötig werden, darüber herrscht zumindest offiziell noch Stillschweigen.

Förderverein soll in Kürze gegründet werden

Währenddessen forcieren die Unterstützer der Crowdfunding-Aktion zur Rettung des Eisstadions einen Förderverein. „Wir wollen ihn in Kürze gründen“, sagt Mitstreiter und ehemaliger Eishockey-Profi Stephan Wilhelm. Zweck ist, den Eissport in Mittenwald am Leben zu erhalten. Zwar müsse man die 35 018 Euro an Spenden, die über fairplaid.org eingegangen sind, wieder zurückzahlen. „Doch vielleicht wollen sich diese 313 Unterstützer dann auch im Förderverein einbringen.“