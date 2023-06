Alles andere als eine Kneipentour

Von: Patrick Hilmes

Haben keine Bestzeiten, sondern Gemeinschaftsgefühl und Naturerlebnis im Sinn: die Laufgruppe GAP Pub Run. © Privat

Seit 2016 wächst die Gruppe GAP Pub Run stetig. Im Sinn hat sie keine Bestzeiten, sondern Gemeinschaftsgefühl und Naturerlebnis. 30 Läufer starten nun beim Zugspitz-Ultratrail.

Garmisch-Partenkirchen – Hinterher gibt es immer ein Kaltgetränk, okay. „Aber ansonsten hat das nichts mit einer Kneipentour zu tun“, versichert Kajetan Müller lachend. Dabei könnte man das bei dem Namen der Laufgruppe, die er als Guide betreut, schnell denken: GAP Pub Run. Doch die Athleten ziehen nicht von Wirtshaus zu Wirtshaus im Markt. Im Grunde lässt sich der Name ganz einfach herleiten: „GAP“ steht natürlich für Garmisch-Partenkirchen. „Pub“ rührt daher, dass sich die Truppe immer bei der Cuatro-Hombres-Bar an der Promenadestraße trifft. Und „Run“ dürfte sich von selbst erklären.

Bis zu 50 Athleten treffen sich jeden Mittwoch

2016 rief der Weltcup-Skilangläufer Max Olex (SC Partenkirchen) mit Hilfe von Sport Conrad diese Gruppe ins Leben. Anfangs zog noch eine kleine fünf- bis zehnköpfige Schar durch die Marktgemeinde. Doch mit den Jahren wuchs die Gruppe stetig an. Heute treffen sich – immer mittwochs um 18.30 Uhr – bis zu 50 Läufer an der Bar. „Meistens sind es zwischen 15 und 30“, erzählt Müller. Er ist vor zwei Jahren nach Garmisch-Partenkirchen gezogen, der Berge wegen. Er kommt aus der Vulkaneifel – ebenfalls schön, war ihm auf Dauer aber zu flach. Denn Müller liebt das Gebirge und was man dort alles Sportliches machen kann. Unter anderem natürlich Trailrunning. Kaum hatte er den Wohnort gewechselt, schon ging er zum GAP Pub Run. Und wie es der Zufall so wollte: Gerade wurde ein neuer Laufguide gesucht. Schnell meldete sich der Gleisbauer und bekam den Posten.

Kajetan Müller, Laufguide der Gruppe. © privat

Gemeinsamer Start, gemeinsamer Zieleinlauf

Nun überlegt sich der 35-Jährige Woche für Woche eine Strecke für die Gruppe. Nichts Extremes, immer so zwischen acht und zehn Kilometern – mal mehr, mal weniger Höhenmeter. „Wir laufen gegen 19 Uhr los und sind gegen 20, 20.30 Uhr wieder zurück an der Bar.“ Anhand dieser Daten ist schnell ersichtlich: Das ist keine Laufgruppe, die nur auf Tempo bedacht ist, die aus jedem Einzelnen die maximal möglichen Sekunden und Minuten herausquetschen will. „Das ist ein Community-Lauf“, betont Müller, „wir starten gemeinsam und kommen gemeinsam an.“ Statt um Bestzeiten geht es um das Naturerlebnis, um das Gemeinschaftsgefühl, um den Spaß an der Bewegung. Und so tummeln sich in der Gruppe die unterschiedlichsten Lauftypen, vom Anfänger bis zum ambitionierten Hobbysportler, von jung bis alt.

GAP-Pub-Run-Team nimmt am Grainau-Trail teil

Müller ist einer der Ambitionierten und Erfahrenen unter ihnen. Vor sieben Jahren entdeckte er Trailrunning für sich. Meist stellt er sich den Ultra-Distanzen zwischen 70 und 80 Kilometer. Nicht so heuer beim Zugspitz-Ultratrail, da geht er es für seine Verhältnisse gemächlich an. Denn die Laufgruppe stellt ein Team beim Grainau-Trail über 14 Kilometer. Ganze 14 GAP-Pub-Runner nehmen teil. In den Wochen zuvor konnte man sich quasi seinen Startplatz erlaufen. Wer fünfmal mittwochs mitlief, ergatterte sein Ticket – auf Kosten von Sport Conrad. Das Ziel dabei: Ankommen und Spaß haben. Heute Abend treffen sie sich nochmals und erhalten ihre Club-T-Shirts. Die werden aber nicht nur 14 tragen, denn auf den anderen Distanzen sind die GAP-Pub-Runner ebenfalls zahlreich vertreten. Rund 30 Läufer wollen am Wochenende die Strecken rund um das Wettersteingebirge bewältigen.

Firmen stellen Testmaterial zur Verfügung

Bestens vorbereitet dürften sie alle sein, nicht nur was die Fitness betrifft. Denn jeden Mittwoch ist bei der Cuatro-Hombres-Bar auch eine Firma zugegen. Die stellt den Läufern Testmaterial zur Verfügung – Schuhe, Rucksäcke, Stöcke und so weiter. Mal sind auch Profiathleten vor Ort, etwa von Adidas, Dynafit oder Salomon. „Die geben einen dann reichlich Tipps zum Laufen, zur Ernährung, oder auch wie man sich mental auf so ein Event vorbereitet“, erklärt Müller. Nach den Trainingsläufen stehen die Firmen und Athleten für Fragen bereit. Die kann man dann ganz gemütlich bei einem Gratis-Kaltgetränk ausquetschen.

GAP Pub Run: Die Gruppe trifft sich von April bis Oktober immer mittwochs um 18.30 Uhr an der Cuatro-Hombres-Bar. Teilnehmen kann jeder ohne Anmeldung – kostenfrei.