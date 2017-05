Wahnsinn: Geipl schießt Jahn in die Relegation gegen 1860

Fußball: 3. Liga

von Andreas Mayr schließen

Münster - Der Mann für die wichtigen Spiele schlägt wieder zu: Andreas Geipl erzielt beim 1:0-Erfolg der Regensburger das Siegtor. Im Weg zur Zweiten Liga steht nun nur noch sein Ex-Verein.

Die märchenhafte Saison von Andreas Geipl und Jahn Regensburg steht kurz vor der Krönung: Mit dem 1:0-Erfolg beim SC Preußen Münster sicherte der Drittliga-Aufsteiger Platz drei und spielt nun in der Relegation um den Sprung in die Zweite Bundesliga. Es geht ausgerechnet gegen Geipls Ex-Verein - die Münchner Löwen.

Für solch wichtige Partien hat der SSV einen Helden für alle Fälle: Geipl. Der Bad Kohlgruber Fußball-Profi erzielte in der 82. Minute – so lange zitterten die Jahn-Fans – das Siegtor per Elfmeter, seiner Paradedisziplin. Bereits am Freitag steht das Hinspiel in der Relegation an. Heimrecht genießt zunächst Regensburg. Die Partie ab 18.00 Uhr wird live in der ARD übertragen. Gegner TSV 1860 München, bei dem der Ohlstädter Felix Weber sein Debüt in der Startelf gab, verpasste am Sonntag in einem Herzschlagfinale den direkten Klassenerhalt. Nach 1:0-Führung kassierten die Löwen in den letzten fünf Minuten zwei Tore. Für Geipl ist die Relegation ein Duell mit der Vergangenheit. Beim Traditionsklub durchlief er sämtliche Jugendteams. 2014 wechselte er schließlich nach Regensburg.