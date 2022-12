Brüder-Trennung

Lukas und Martin Meiler fahren nicht mehr in demselben Team

Von Patrick Hilmes schließen

Die Brüder Lukas und Martin Meiler aus Oberammergau fahren nächste Saison für unterschiedliche Rennställe. Es ist aber nicht Lukas, der das Team Vorarlberg verlässt.

Oberammergau – „Das wird komisch“, sagt Martin Meiler. In den vergangenen Wochen und Monaten sprachen die beiden Meiler-Brüder, Lukas (27) und Martin (24), viel über ihre Zukunft. Sie diskutierten, sie tauschten Gedanken aus, sie wägten Vor- und Nachteile ab. Das Ergebnis: Sie gehen fortan getrennte Wege. Doch das Team Vorarlberg verlässt nicht Lukas, der mit dem Sprung in ein Pro-Continental- oder gar World-Tour-Team geliebäugelt hatte, sondern Martin.

Anderes Team, gleiches Land, gleiche Liga

Damit endet vorerst der lange gemeinsame Aufstieg der beiden Oberammergauer bis hoch in die Spähren des Profi-Radsports. Immer wieder folgte der drei Jahre jüngere Martin den Schritten seines Bruders. „Wir haben ja denselben Werdegang.“ 2015 schloss sich Lukas dem österreichischen Team Vorarlberg an, ein Jahr später Martin. Der beendet nun dieses Kapitel und schlägt ein neues auf. So viel kann er schon mal verraten: Er bleibt im Nachbarland, wechselt innerhalb der Continental-Liga.

Der Zeitpunkt für den Wechsel war einfach gekommen, es musste jetzt sein.“

Aber warum eigentlich? Martin sah bei den Vorarlbergern einfach nicht mehr das nötige Entwicklungspotenzial für sich. Die Österreicher fokussieren sich bei der Planung des Rennkalenders mehr auf schwere Rundfahrten, weniger auf Sprints oder die Klassiker. „Das entspricht nicht so meinem Profil“, betont Martin. Wurde in der Saison 2022 wieder deutlich. Der Sprinter bekam nur wenige Chancen, sein Potenzial unter Beweis zu stellen. Und die konnte er teils noch nicht mal nutzen. Eine Corona-Infektion setzte ihn lange außer Gefecht. „Ich konnte drei Wochen gar nicht trainieren, drei bis vier Monate nicht an mein Maximum gehen.“ Im Frühjahr hatte er sich angesteckt, und als er wieder vollends fit war, stand beinahe schon der Schlussspurt der Saison an. Ein gebrauchtes Jahr. In dem reifte der Gedanke mehr und mehr, dass er eine Veränderung braucht. „Der Zeitpunkt für den Wechsel war einfach gekommen, es musste jetzt sein.“

Konkurrenten und doch keine Konkurrenten

Bruder Lukas war in der Entscheidungsfindung integriert, kann Martins Schritt nachvollziehen. „Fortan sind wir Konkurrenten“, sagt Martin schmunzelnd. Wobei das nicht so ganz stimmt. Das identische Programm sind die Brüder nie gefahren, präferiert Lukas doch die schweren Rundfahrten und die knackigen Anstiege. Das macht die Trennung leichter. „Es wäre schwieriger, wenn wir uns wirklich auf der Strecke duellieren würden.“

Lukas Meiler verpasst den Sprung nach oben

Und so ganz ohne einander werden sie ja auch nicht auskommen müssen. In der Heimat in Oberammergau werden sie sich immer wieder sehen, auch auf dem einen oder anderen Rennen. Derzeit weilen beide gemeinsam auf Mallorca, bereiten sich auf eigene Faust auf die kommende Saison vor. Während sie für Martin viel Neuland bereithält, bleibt bei Lukas alles unverändert. Trotz einer starken Saison 2022 war ihm der Sprung in die zweite oder gar erste Liga des Radsports nicht vergönnt. Zwar führte er mit einigen Pro-Continental- und World-Tour-Teams gute Gespräche, doch immer wieder bekam er dieselben Antworten zu hören: Der Kader ist schon voll, es werden andere Fahrertypen gesucht. „Ich war schlicht zu spät dran und bin einfach noch eine zu kleine Nummer in der Szene“, gesteht Lukas.

Absagen als Antrieb für die nächste Saison

Natürlich überwog anschließend die Enttäuschung, doch die Flinte ins Korn wirft er deshalb nicht. „Ich bin noch nicht an den Punkt gekommen, aufzuhören. Meine Kurve zeigt ja weiterhin nach oben.“ Vielmehr hat Lukas weiteren Mut geschöpft. Denn so manches Team bekundete schon Interesse, will sich in der nächsten Saison nochmals mit ihm beschäftigen. Auf diesen Zeitpunkt arbeitet Lukas schon jetzt hin. Er will bereits im Frühjahr in Top-Form sein und sich mit starken Ergebnissen für die höherklassigen Teams empfehlen. Denn die stellen schon am Saisonanfang ihren Kader für das nächste Jahr zusammen. Zudem überlegt er sich noch, ob er künftig einen Manager für die Gespräche und Verhandlungen mit den Rennställen engagiert. Denn Lukas hat heuer gemerkt: „In diesem Punkt fehlt mir einfach die Erfahrung.“

Lukas Meiler übernimmt Führungsrolle im Team Vorarlberg

Doch auch für Lukas hat das Jahr 2022 positive Auswirkungen. „Ich bekomme eine der Führungsrollen.“ Das Team Vorarlberg befindet sich im Umbruch, so verlässt unter anderem der bisherige Kapitän Alexis Guerin die Österreicher. Er hat den Sprung geschafft und fährt künftig für ein Pro-Continental-Team. Für den Oberammergauer ergibt sich somit die Chance, 2023 seine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen. Damit sich kommendes Jahr dann auch für ihn sein großer Traum erfüllt.