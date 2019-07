Bundestrainer Schlickenrieder ist Fan - Langläufer Olex (30) will zur Weltmeisterschaft

Kampf für das Wunder von Oberstdorf

Max Olex (30) vom SC Partenkirchen ist der älteste Debütant im Langlauf-Kader des Deutschen Skiverbands. Jetzt kämpft er um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Oberstdorf.

Garmisch-Partenkirchen – Wenn Wille und Motivation stimmen, ist vieles möglich. Das hat Langläufer Max Olex in den vergangenen Jahren eindrücklich beweisen. Nun will er mit der Unterstützung des Deutschen Skiverbands den nächsten großen Schritt machen und endgültig den Start bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf 2021 schaffen.

DSV-Cheftrainer Schlickenrieder lobt Athleten vom SC Partenkirchen

In DSV-Cheftrainer Peter Schlickenrieder hat der Athlet des SC Partenkirchen einen großen Fan gewonnen: „Es ist eine Freude, Max mit dabei zu haben, mit seiner positiven Art und seinem unbändigen Glauben an die Zukunft reißt er alle mit.“ Olex ist in Schlickenrieders Augen das beste Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man nur will. Daher stehen Schlickenrieder und der DSV heuer erstmals auch ganz offiziell hinter dem Wahl-Werdenfelser: Der 30-Jährige ist Mitglied des DSV-Förderkaders und wechselt bei den Trainingslehrgängen zwischen der Nationalmannschaft und dem U23-Team. Ein spezielles Konzept, das genau zu Olex und seinen Zielen passt. Denn seine Trainingsmaßnahmen sind ganz auf den Sprint ausgerichtet, „deshalb kann und werde ich das eine oder andere Ausdauer-Trainingslager des Nationalteams auslassen“.

Langläufer Olex vom SC Partenkirchen trainiert im Sommer vermehrt in Westfalen

Doch nicht nur die Disziplin Sprint bestimmt Olex Vorbereitung in den Sommermonaten. Hauptsächlich regelt die sein Vollzeitjob als Sportmarketing-Manager von ABUS. Niemand sonst im Team muss diese Doppelbelastung meistern. „Das ist auf diesem Niveau eine besondere Herausforderung“, sagt er. „Denn durch die Arbeit verliere ich viele Regenerationsphasen.“ Um diesem Problem entgegenzusteuern, wird der 30-Jährige diesen Sommer weniger Zeit im Landkreis verbringen und mehr im Umfeld seiner Arbeitsstätte in Westfalen bleiben. Im Stützpunkt Winterberg findet er Unterstützung im Training. Ab September hat er – dank Sportfreistellung – wieder mehr Zeit für die geliebten Berge.

Weltcup-Athlet mit Doppelbelastung: Als Einziger berufstätig

Dennoch sieht Cheftrainer Schlickenrieder Bedarf, seinem Schützling Freiräume bei der Arbeit zu schaffen. Schließlich sei Olex der einzige Weltcupathlet mit einem Beruf. „Langlauf ist eine der großen Weltsportarten mit so vielen professionellen Athleten, dass es an ein Wunder grenzt, was Max mit Job alles schafft.“ Eine Anerkennung, die der bescheidene Arbeiter gern hört. Bedeutender sind für ihn aber der Kaderstatus und das Mitdabeisein auf den Lehrgängen. „Es ist super, wenn man richtig dazugehört.“ Zudem schätzt er, wenn einiges organisiert wird. Ein Luxus, den der 30-Jährige bislang kaum kennt, sich als ältester DSV-Kaderdebütant aber redlich verdient hat. Nicht zuletzt dadurch hat die ohnehin schon große Motivation von Olex dieses Frühjahr noch einmal einen gewaltigen Schub erfahren. Genau richtig für das Fernziel Oberstdorf 2021.

Ein Start bei der Heim-WM wäre für ihn und Trainer Schlickenrieder etwas ganz Besonderes. „Wie viele Athleten erleben das schon?“, sagt der Trainer. Daher ist sich der Schlierseer auch sicher, dass „Max alle Kräfte mobilisieren wird, um für sein Wunder von Oberstdorf zu kämpfen.“

Kathrin Schneitberger