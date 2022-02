Diametrale Entwicklung

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Die Konkurrenz fest im Blick: Simon Jocher hat sich im Kreis der Besten etabliert. Im Super-G überzeugt er als starker 13., nun geht er als einziger DSV-Athlet in der Kombination bei Olympia an den Start. © IMAGO / GEPA Pictures

Während die Top-Leute des deutschen Speed-Teams bei den Olympischen Winterspielen weiter der Spitze hinterherfahren, feiert Simon Jocher mit Rang 13. im Super-G ein starkes Debüt. Nun tritt er in der Kombination an.

Die Kritik ist groß derzeit am alpinen Speedteam des Deutschen Skiverbandes. Vor einem Jahr hatten die Herren noch zwei silberne Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo geholt, Andreas Sander (Abfahrt) und Romed Baumann (Super-G) waren die umjubelten Helden. Die Medien überschlugen sich mit Superlativen, feierten das Team überschwänglich. Das Besondere: Das alles gelang ohne den Superstar, ohne den Mittenwalder Thomas Dreßen. Rund zwölf Monate später ist alles anders, die Stimmung gedrückt, die Gesichter lang, die Enttäuschung groß. Bei den Olympischen Spielen gab es weder in der Abfahrt noch im Super-G eine Medaille, nicht mal mitkämpfen konnte man. Baumann war beide Male bester Deutscher. In der Abfahrt als 13. fehlten ihm 0,99 Sekunden auf Bronze, im Super-G als Siebter 0,74 Sekunden – im Speedbereich sind das Welten.

„Wir haben halt leider keinen Matthias Mayer dabei. Wir hätten einen, aber der ist leider verletzt.“

Das Urteil von Bundestrainer Christian Schwaiger: „Die Leistungen in der Abfahrt waren nicht genügend.“ Die Ergebnisse von Baumann und Sander (Achter) im Super-G, den der Österreicher Matthias Mayer gewann, bezeichnet er als ordentlich. Nun steht die Analyse an, warum denn die Speed-Herren so langsam sind. Einen Punkt hat der Bundestrainer bereits ausgemacht, bemängelt die „fehlende Risikobereitschaft in den Kurven“. Ein anderer Punkt ist: „Wir haben halt leider keinen Matthias Mayer dabei. Wir hätten einen, aber der ist leider verletzt.“ Die Sehnsucht nach einem genesenen und wieder topfiten Dreßen ist groß. „Wir dürfen aber nicht glauben, wenn der Tom wiederkommt, geht es alles von allein.“

Simon Jocher etabliert sich weiter im Kreis der Besten

Das vorläufige Olympia-Fazit: Ernüchterung statt Euphorie. Manche Medien schreiben schon, dass das Speedteam ohne Medaille im Koffer die Rückreise antreten wird. Doch noch steht ein Wettkampf aus, am Donnerstag folgt die Kombination (Abfahrt um 3.30 Uhr, Slalom um 7.15 Uhr – mitteleuropäische Zeit). Ein Ass hat der DSV noch im Ärmel: Simon Jocher vom SC Garmisch. Okay, als Medaillenaspirant gilt der 25-Jährige nicht. Aber der gebürtige Schongauer, der in Grainau wohnt, spiegelt das wider, was man sich für das gesamte Team wünscht: Weiterentwicklung. Denn die Ergebnisse Jochers dokumentieren eine diametrale Tendenz. In seiner zweiten Weltcup-Saison hat sich Jocher im Kreis der Besten etabliert, fährt konstant unter die Top 30 – mit einigen Ausreißern nach oben. Platz acht in der Abfahrt von Val Gardena ist ein Beispiel, ein weiteres folgte am frühen Dienstagmorgen. Mit Startnummer 21 machte sich Jocher auf in den Super-G. Ein kleiner Strauchler im ersten Abschnitt kostete direkt Zeit, doch die restliche Distanz fuhr er sauber und schnell. Im Ziel haderte er zwar etwas mit seinem Lauf, aber mit Rang 13 feierte Jocher ein starkes Olympia-Debüt.

Nun vertritt er den DSV bei der Kombination in Peking, womit sich der Kreis zur WM 2021 schließt. Denn in Cortina d’Ampezzo hatte er sein erstes großes Ausrufezeichen gesetzt, wurde sensationell Fünfter. Eine Wiederholung traut sein Trainer Hannes Wagner ihm durchaus zu: „Top acht ist möglich.“ Im Grunde sind die Voraussetzungen gar noch besser als vor zwölf Monaten. „Denn bei der WM war der Super-G zu leicht, der Slalom dafür extrem schwierig“, erinnert sich Wagner. In Peking wird die Abfahrt anspruchsvoller, der Vorteil für die Technikspezialisten geringer.

Slalomtraining für Jocher: Weniger ist manchmal mehr

Jocher selbst hat nur im Sparprogramm den zweiten Teil der Kombination trainiert, übte sich im Slalom lediglich ein paar Tage im Sommer, ein paar im Winter. Die richtige Dosierung ist wichtig, wie Wagner betont. „Die Schwierigkeit ist, nicht zu viel Slalom zu trainieren.“ Es geht nur darum, sich an den Radius, die Schwünge und den Stangenkontakt zu gewöhnen. „Trainiert man zu viel, will man besser werden. Man fragt sich, wo kann ich Zeit rausholen. Doch dafür müsste man viel mehr trainieren.“ Dafür reicht die Zeit eines Speedfahrers aber nicht, immerhin muss er sich auf seine Spezialdisziplin konzentrieren und daran arbeiten.

Für Jocher geht es nur darum, sich wohl zu fühlen, nicht darum, perfekt zu fahren. „Der Kopf muss aus, sonst macht man sich zu viele Gedanken.“ Gelingt Jocher das, kann er ein weiteres Beispiel für die diametrale Entwicklung liefern.