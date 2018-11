Dopfer gibt in Levi sein Comeback - Neureuther verletzt sich im Training

Start für den Garmisch-Partenkirchner ungewiss

von Christian Fellner schließen

Endlich wieder am Start: Fritz Dopfer kehrt nach seiner Verletzung in den alpinen Wettkampfzirkus zurück. Ob das auch für Felix Neureuther gilt? Abwarten.

Levi – Der nächste Versuch steht an: Die alpinen Herren hoffen nach dem ausgefallenen Riesenslalom in Sölden nun auf ihren Saisonauftakt am Sonntag im finnischen Levi. Dort steht traditionell ein Slalom auf dem Programm, bevor es zu den nächsten Rennen (Speed und Technik) nach Nordamerika geht.

Weiß ist es in Finnland auch noch nicht wirklich, genügend Kälte und Kunstschnee sind aber vorhanden, um ein vernünftiges Training zu bieten. Daher machte sich das deutsche Team bereits frühzeitig vor zwei Wochen auf den Weg in den Norden, um einige Einheiten zu absolvieren. „Wir waren zunächst in Levi, bevor wir von Samstag bis Donnerstag unsere Zelte in Salla aufgeschlagen haben“, sagt Cheftrainer Mathias Berthold.

Der Deutsche Skiverband ist beim Rennen in Levi am Sonntag erstmals von der neuen Beschränkung der Startkontingente betroffen. „Gemäß der bisherigen Regelung hätten wir neun Aktive nominieren können. Nun müssen wir auf einen verzichten“, erklärt Berthold. Fix am Start sollten die beiden Werdenfelser Felix Neureuther und Fritz Dopfer stehen. Ob Ersterer wirklich angreifen kann? Fraglich. Neureuther hat sich im Training den Daumen gebrochen.

So oder so: Der Trainer schraubt die Erwartungen herunter. „Sie geben nach Verletzungen ihr Comeback. Gerade von diesen Athleten dürfen wir im ersten Rennen nicht zu viel erwarten.“

Neureuther untermauert die Zurückhaltung. „Die Erinnerungen an Levi sind natürlich positiv.“ 2017 gewann er dort bei seinem ersten und einzigen Weltcup-Start. „Allerdings ist die Ausgangslage nach meiner Kreuzbandverletzung jetzt eine andere als vor einem Jahr.“ Für ihn steht im Fokus, den Wettkampfrhythmus schnell zu finden. „Ich möchte die Automatismen im Rennen abrufen können und bin gespannt, inwieweit mir das gelingt.“