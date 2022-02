Doppel-Silber

Von: Patrick Hilmes

Geschafft: Florian Bauer und Co. haben sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking Platz zwei im Viererbob gesichert. © Yao Jianfeng via www.imago-images.de

Zweiter Wettkampf, zweites Silber: Anschieber Florian Bauer (BRC Ohlstadt) gewinnt im Viererbob von Pilot Johannes Lochner erneut Olympisches Edelmetall.

Peking – Gesten lassen oftmals tief blicken. So war das auch bei Florian Bauer der Fall. Bei der Siegerehrung nach seiner Triumphfahrt mit Johannes Lochner im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen in Peking stand der Anschieber vom BRC Ohlstadt ungläubig vor dem Podium, schüttelte den Kopf, ehe er sich mit einem Jubelsprung auf den zweiten Platz auf dem Stockerl hievte. Anschließend bekam er von Lochner seine Silbermedaille um den Hals gehängt. Bauer ergriff sie und schaute sie an, als wüsste er nicht, was das ist, was er damit anfangen sollte. „Unfassbar, wir können es noch gar nicht realisieren. Das lief alles wie im Traum ab“, berichtete Bauer anschließend in einer Sprachnachricht, die er dem Tagblatt schickte.

Kaum Zeit, die erste Medaille zu realisieren

Viel Zeit, um sich klar zu machen, was man da erreicht hat, blieb auch nicht. Nach der Siegerehrung folgte die Dopingkontrolle, weiter ging es mit einem kleinen Empfang im Olympischen Dorf, ehe Bauer um 3 Uhr ins Bett fiel. Viereinhalb Stunden Schlaf später riss ihn der Wecker aus seinen Träumen. Denn Olympia war ja noch nicht vorbei, er und Lochner hatten lediglich Teil eins von zwei erfolgreich abgeschlossen, hatten noch ein weiteres Ziel. Denn was macht sich besser als eine Olympische Medaille um den Hals? Richtig, eine zweite. Die peilte das Duo zusammen mit Christian Rasp und Christopher Weber im Viererbob an.

„Es gibt keine Medaillen, die an solche wie denen von Olympia rankommen.“

Pure Freude: Johannes Lochner (stehend links), Florian Bauer (kniend links), Christian Rasp (stehend rechts), Christopher Weber (kniend rechts) bejubeln ihre Silbermedaillen. © Team Deutschland

Und sie haben es geschafft, nun baumelt gleich zweimal silbernes Edelmetall um den Hals des 28-Jährigen. Sein Kommentar: „Sehr, sehr schwer.“ So langsam dämmert es ihm, was er da in Peking geschafft hat. „Es gibt keine Medaillen, die an solche wie denen von Olympia rankommen.“ Bauer kann da gut vergleichen, hat er doch schon bei Europa- und Weltmeisterschaften Edelmetall eingeheimst. Doch Olympia ist für die Bobfahrer eine Nummer größer, das höchste der Gefühle.

Jeder Lauf ein Kampf

Zudem war dieses zweites Silber ein noch härter erkämpftes. „Mental war das kein Vergleich zum Zweierbob. Da wussten wir, dass wir uns auf unserer Material verlassen können.“ Die internationale Konkurrenz hatte keine Chance, das Podium war ein rein deutsches, der Abstand ein großer. Im Viererbob aber war das Feld enger beisammen. „Wir mussten in jedem Lauf kämpfen.“ Wieder waren Bauer und Co. auf Tuchfühlung zu Gold, zu Francesco Friedrich. Doch der ließ sich wieder nicht beirren und krönte sich zum Rekord-Olympiasieger im Bobsport (Doppel-Gold in Pyeongchang, Doppel-Gold in Peking). Auf Rang drei folgte diesmal der Kanadier Justin Kripps. Für den dritten deutschen Bob mit Pilot Christoph Hafer (Bronze im Zweierbob) blieb der undankbare vierte Rang.

Zwischenzeitliche Zweifel

Gerne hätte das Team Lochner Dominator Friedrich Gold streitig gemacht, doch auch Silber wissen die Vier mehr als zu schätzen. Denn im Rückblick auf die bisherige Saison war das alles nicht selbstverständlich. „Zwischenzeitlich hatte ich schon meine Zweifel“, gesteht Bauer. Verletzungen hatten das Team immer wieder zurückgeworfen, im Weltcup lief längst nicht alles rund. „Dennoch jetzt Olympia so abzuschließen, ist einfach unfassbar.“