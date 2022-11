Entgegen des Matchplans

Basketball-Regionalliga: Frauen des ESV Staffelsee kassieren Niederlage

Von Andreas Mayr schließen

Die Basketballerinnen des ESV Staffelsee verlieren gegen die TS Jahn München II. ESV-Coach Johannes Frühschütz ist stinksauer nach der Partie.

Murnau – Der Moment, der alles veränderte, ereignete sich, bevor auch nur ein Basketball gen Korb flog. Bis 20 Minuten vor Spielbeginn hatten sich die Murnauer Basketballerinnen auf ein junges Team von Jahn München II eingestellt. Und dann betrat Magdalena von Geyr die Halle. Die 38-jährige Marburgerin hat es in ihrer Karriere weit gebracht, war Nationalspielerin, Deutsche Meisterin, Senioren-Weltmeisterin und zuletzt noch in der Dritten Mannschaft beim Jahn aktiv. Doch am Samstag fuhr sie mit nach Murnau, half in der Regionalliga aus und war am Ende die entscheidende Figur. Nicht ihr Bestwert von 16 Punkten, sondern ihre Intelligenz in der Offensive bereiteten dem ESV massive Probleme.

ESV-Trainer spricht von „Disziplinlosigkeit“

Für die 60:65-Niederlage macht Johannes Frühschütz aber noch eine zweite Komponente aus, die nichts mit dem Gegner zu tun hatte. Erstmals in dieser Saison boten die Murnauer Frauen keine gute Leistung. Noch schlimmer: Sie wichen eigenmächtig vom Plan des Coaches ab. Statt den Ball gegen die deutlich kleineren Jahn-Frauen unter den Korb zu transportieren, versuchten sie es viel zu oft mit Würfen von außen oder verloren den Ball, bevor ein Anspiel überhaupt möglich war. Trainer Frühschütz war stinksauer: „Wenn sich die Führungsspielerinnen über das System heben, kann’s nicht gehen“, sagt er und beklagt „Disziplinlosigkeit“.

ESV konfus, München gradlinig

Genauer ging’s ihm um die ersten eineinhalb Viertel, in denen der ESV konfus auftrat. 12:27 stand es in Minute 15. „Alles genau anders gemacht als besprochen“, sagt der Coach über die Aktionen im Angriff. Bei den Münchnerinnen sah das dagegen sehr geradlinig aus. Die 18-jährige Aufbauspielerin Paulina Geyrhalter riss mit ihrer Mischung aus Athletik, Speed und starkem Dribbling viele Löcher, die die Kolleginnen ausnutzten. Wenn’s gemächlicher gehen sollte, landete der Ball bei von Geyr, die in Korbnähe schwer zu bremsen war. Da mit Andrea Frühschütz und Annika Amann die zwei besten Alternativen gegen sie fehlten, „hatten wir keine prädestinierte Verteidigerin“, sagt der Coach.

Hannah Finke spielt länger als geplant

Zum Start der zweiten Hälfte stellte sich der ESV wesentlich besser auf die Münchnerinnen ein. Die zwei positiven Ausnahmen an diesem Abend – Larissa Hanzlik aus der Reserve und Hannah Finke – punkteten, wie der Coach es skizziert hatte: per Korbleger im Herz der Jahn-Defensive. Finke hatte die Woche mit einer „Riesen-Erkältung“ gekämpft, war nur als Teilzeitkraft eingeplant gewesen. Weil viele aber nicht an ihr Niveau herankamen, stand sie doch 22 Minuten auf dem Feld.

Fehlerquote hoch, Trefferquote niedrig

Spannend wurde das Duell trotzdem nicht mehr, und das war symptomatisch für die Begegnung: So oft die Jahn-Frauen auch vorbei zielten, immer wieder schnappten sie sich Offensivrebounds und warfen den Ball im zweiten, dritten oder vierten Anlauf in den Korb. „Konzentration und Einstellung – diesmal waren es diese Dinge“, klagt Frühschütz. Bei Murnau blieb die Fehlerquote hoch und die Wurfquote niedrig. Nur 9 von 20 Freiwürfen und drei Dreier landeten im Ziel. Zu wenig, um in der Regionalliga zu bestehen.

ESV: Culum (15 Punkte), Finke (10), Hanzlik (10), Bader (7), Hansen-Wester (7), Reitel (5), Voss (4), Cirkic (2), Carl