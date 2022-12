Dunking lässt die Halle toben: Murnauer Basketballer lassen keine Zweifel am Sieg

Von: Sven Sartison

Teilen

Meister der Lüfte: Benedikt Beinhofer (l.) sorgte gegen die Hellenen München wieder mal für einen Höhepunkt. © Andreas Mayr/Archiv

Die Basketballer des ESV Staffelsee schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Der Sieg gegen die Zweitvertretung der BC Hellenen München am Sonntagnachmittag ist bereits der fünfte in Serie.

Murnau – Andreas Mayr muss lange überlegen, bis er einen Kritikpunkt beim klaren 96:69-Sieg der Bayernliga-Basketballer des ESV Staffelsee am Sonntagnachmittag gegen die zweite Mannschaft der BC Hellenen München findet. „69 Punkte sind definitiv zu viel. Das ist vielleicht einer der Punkte, bei denen ich nicht ganz hundertprozentig zufrieden bin“, sagt der Murnauer Trainer.

Meckern auf hohem Niveau nach einem Spiel, in dem sein Team von Beginn an keine Zweifel daran gelassen hatte, wer am Ende als Sieger vom Parkett gehen würde. Der ESV war dem Gegner aus der Landeshauptstadt in allen Belangen überlegen, obwohl dieser ab dem zweiten Viertel sogar Unterstützung von Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft erhalten hatte, die zuvor zu Gast in Weilheim war.

In die Karten spielte dem ESV vor allem die defensive Ausrichtung des Gegners. Zu Beginn agierten die Münchner mit einer Zonen-Verteidigung, machten gegen die körperlich schwächeren Murnauer den Korb dicht – eigentlich ein probates Mittel, und doch brachte genau das den ESV auf Kurs. In die Distanz gedrängt, versenkten die Gastgeber allein im ersten Drittel fünf Dreier.

„Wenn man unsere beiden Scharfschützen Jonas Dotzer und Moritz Patzelt freistehen lässt, brennen die halt den Korb ab.“

Bis zur 15. Minute hielten die Hellenen an dieser Taktik fest, dann stellten sie auf eine Mann-Verteidigung um, was jedoch vor allem den Murnauern zugutekam. „Da sind wir einfach eingespielt, unsere ganzen Offensivsysteme laufen da rund“, erklärt Mayr. Dass sein Team zur Halbzeit dennoch „nur“ mit 13 Punkten führte, lag auch an fünf schwachen Minuten vor der Pause, in denen man gleich fünf Freiwürfe vergab.

Verletzung trübt Freude über Sieg

Die Entscheidung fiel dann wie so oft in den vergangenen Wochen im dritten Viertel. Mit einem 10:0-Lauf stellte der ESV die Weichen binnen drei Minuten auf Sieg, den bereits fünften in Serie. Für einen echten Höhepunkt, einen „emotionalen Push“, wie es Mayr nennt, sorgte in dieser Phase Benedikt Beinhofer, der die Halle mit einem Dunking zum Toben brachte.

In der Folge schalteten die Hausherren in den Verwaltungsmodus, spielten die Zeit souverän runter. Vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf die kommende Woche. Dann geht es zum noch ungeschlagenen MTV München.

Ob Daniel Angerer dabei sein kann, ist noch unklar. Er verletzte sich im zweiten Drittel am Knie. Mayr gab aber schon leichte Entwarnung: „Das Außenband ist wohl überdehnt, es schaut nicht so schlimm aus, wie zunächst gedacht.“

ESV: Dotzer (20 Punkte), Beinhofer (18), Adelberger (18), Patzelt (12), Voss (9), Frühschütz (9), Angerer (5), Moroff (5)