Hochklassige Titelkämpfe

Von: Patrick Hilmes

Wieder vereint: Dennis Pihale (weißes T-Shirt) und Florian Bauer kämpften um den Titel im Zweier-Anschub. © Oliver Rabuser

Reichlich Sportprominenz tummelte sich bei den vom BRC Ohlstadt ausgerichteten Bayerischen Bob-Anschub-Meisterschaften. Heimisches Duo verpasst den Titel.

Ohlstadt – Es war mal wieder Zeit für ein hochklassiges Zusammenkommen. Anlässlich der Bayerischen Anschub-Meisterschaften beim Bob- und Rodelclub Ohlstadt ließ es sich die Prominenz des Sports nicht nehmen und erschien zahlreich. Das galt für frühere Weltklasse-Athleten wie Stefan Gaisreiter, Peter Utzschneider und Wolfgang Zimmer ebenso wie für heutige Elitesportler wie Florian Bauer, Christian Rasp (Bauers Teamkollege im Viererbob von Johannes Lochner) oder die tschechischen Weltcup-Mannschaft um Jachym Prochazka. Alle waren sie gekommen, um sich selbst den Titelkämpfen zu stellen oder zu schauen, was die heutige Generation so auf dem Kasten hat.

Tschechien vor Deutschland: (v.l.) Bauer und Pihale mussten sich dem tschechischen Duo geschlagen geben. © Privat

Und das war vor allem im Zweier-Wettbewerb der Herren einiges. So kam es zu einer Wiedervereinigung von Florian Bauer, seines Zeichens zweifacher Silbermedaillengewinner bei Olympia 2022, und Dennis Pihale. Dieses Duo war einst gemeinsam mit Paul Straub und Lukas Frytz von der Leichtathletik in den Bobsport gewechselt und startete fortan für den BRCO. Heuer bei den Bayerischen Meisterschaften kam es zur Reunion. „Wir sind noch immer gut befreundet. Und gemeinsam zu starten, macht immer wieder Spaß. Es fühlte sich an wie früher“, berichtet Bauer.

Prominente Zuschauer: (v.l.) Stefan Gaisreiter, Albert Wurzer und Wolfgang Zimmer beobachteten, was die heutige Generation auf dem Kasten hat. © Rabuser

Doch ganz so schnell wie früher geht es nicht mehr. Denn das Duo Bauer/Pihale schnappte sich nicht den Titel, musste sich mit Rang zwei begnügen. Zweimal galt es den Bob über die Ohlstädter Anschubbahn zu wuchten. Dem BRCO-Duo gelang das jeweils in 5,06 Sekunden. Lediglich 5,05 und 5,03 Sekunden benötigten die beiden Tschechen David Bures und Dominik Zalesky. „Mit den Jahren wird man halt nicht schneller“, witzelte Bauer in Richtung Pihale, der sich mittlerweile dem Crossfit und Radfahren verschrieben hat. „Da fehlt dann einfach etwas die Spritzigkeit.“

Trübte aber Bauers Laune keinesfalls, vielmehr genoss er die Zeit in Ohlstadt. „Es ist immer wieder toll, dort zu sein, Leute wie Stefan Gaisreiter, Peter Utzschneider und Wolfgang Zimmerer zu sehen.“ Gefreut hatte er sich auch wie der gastgebende Club über das große Teilnehmerfeld. Ganze 20 Sportler schoben beispielsweise im Zweier an, darunter auch viele Neulinge, die sich erstmals im Anschub probierten. Entsprechend hegt Bauer die Hoffnung, dass „vielleicht der eine oder andere dabei bleibt“.

Strahlende Siegerinnen: Carolin Kupsch (3.v.r.) schnappte sich mit Diana Filipski (3.v.l.) den Titel im Damen-Zweier. F: privat © privat

Bei den Damen hat auf jeden Fall Einsteigerin Carolin Kupsch Talent bewiesen. Sie ergatterte in 6,14 Sekunden den Eizeltitel. Damit nicht genug: Sie krönte sich an der Seite von Diana Filipski im Zweier zur doppelten Bayerischen Meisterin. Bei den Herren tat es ihr Alex Schaller gleich. An ihm führte im Einzel – die Weltklasse-Fahrer verzichteten auf ihre Teilnahme – kein Weg vorbei (5,14 Sekunden). Zudem triumphierte Schaller im Vierer-Anschub mit Tobias Dostthaler, Paul Walschburger (Zweiter im Einzel) und Sebastian Beck.