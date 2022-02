„In seinem Alter einer der Besten der Welt“

Von: Patrick Hilmes

Teilen

Mit Vollgas in die Weltspitze: Simon Jocher vom SC Garmisch hat sich im Weltcup etabliert. Am Dienstagmorgen feiert er im Super-G sein Olympia-Debüt. © AFP/FABRICE COFFRINI

DSV-Alpinchef Wolfgang Maier glaubt an eine große Zukunft von Simon Jocher. Der Athlet des SC Garmisch startet am Dienstagmorgen um 4 Uhr im Super-G bei den Olympischen Winterspielen in China.

Peking – Der Wecker von Hannes Wagner ist natürlich gestellt. Zu einer unchristlichen Zeit wird er in dieser Nacht klingeln, damit er ja um 4 Uhr wach ist. Anschließend wird er es sich auf dem heimischen Sofa gemütlich machen, den Fernseher einschalten und mitfiebern. Dann steht nämlich bei den Olympischen Winterspielen in Peking der Super-G der Herren an. An den Start gehen wird auch einer seiner Schützlinge, Simon Jocher vom SC Garmisch.

„Ich will, dass es ihn ärgert.“

Wagner begleitet ihn im Winter wie im Sommer, eigentlich auch in China. Aber der DSV-Trainer hatte sich Mitte Januar beim Weltcup in Wengen (Schweiz) mit Corona infiziert. Die Zeit bis zu den Rennen in Fernost war zu knapp, um noch nachzureisen. Jetzt drückt er die Daumen aus der Ferne. Alle zwei Tage telefonieren Jocher und er. Sie stimmen vor allem ab, wie der SCG-Athlet am kommenden Donnerstag die Kombination angehen wird. Doch in Jochers Kopf ist dafür derzeit wenig Platz, den Raum nimmt der Super-G ein. Es wird der erste Auftritt des 25-Jährigen bei Olympia sein. Die Abfahrt am Montag durfte er nicht fahren, seine vier Kollegen aus dem deutschen Team hatten den Vorzug erhalten. „Das war schon sehr zach für ihn“, betont Wagner. Diese Reaktion erfreut den Coach aber. „Ich will, dass es ihn ärgert.“ Ganz nach dem Motto: Zufriedenheit bedeutet Stillstand.

Hannes Wagner, DSV-Trainer. © dsv

Jocher überzeugt oft im ersten Training, fehlt aber noch Routine

Nun wird Jocher sein Debüt feiern, mit der Startnummer 21 ins Rennen gehen – so früh wie nie in dieser Saison. Entsprechend traut Wagner ihm einiges zu. „Top Ten, Top Zwölf – das wäre schon Wahnsinn, ist aber wirklich möglich.“ Doch feiern Sportler ihre Premieren bei Großereignissen, scheitern sie oftmals am eigenen Nervenkostüm. Wagner glaubt daran aber nicht. „Ihm ist Nervosität am wenigsten anzumerken. Er weiß, was er kann, was er tun muss.“ Das heißt: sich auf jeden Schwung konzentrieren. Denn man darf nicht vergessen: Jocher befindet sich gerade mal in seiner zweiten Weltcup-Saison, zudem war die erste nicht vollständig, die Übersee-Rennen beispielsweise fuhr er heuer erstmals. Die Routine fehlt ihm entsprechend noch, die perfekt getimten Schwünge gehen ihm noch nicht automatisch von der Hand. Und doch ist Wagner immer wieder begeistert: „Es ist auffällig, wie gut er ständig in den ersten Trainings ist.“ Doch ein ums andere Mal kann er diesen Eindruck im zweiten Training nicht mehr bestätigen. Wie in China: Sechster im ersten Abfahrts-Testlauf, 36. im zweiten. „Das ist so ein Phänomen. Im zweiten Training will er dann noch mehr rausholen, es noch besser machen. Dabei hat er ja im Prinzip keine Erfahrung auf der Strecke.“

Wolfgang Maier, DSV-Alpindirektor. © PETER KORNATZ

Genau diese Punkte veranlassen Wagner dazu, rosig in die Zukunft zu sehen. „Er reflektiert sehr gut seine Leistungen, es macht richtig Spaß mit ihm. In den nächsten Jahren wird er es noch weiter nach oben schaffen.“ Zudem bestätigt Wagner eine Aussage von Wolfgang Maier, DSV-Alpindirektor, die dieser am Rande des Damen-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen getätigt hat: „Simon ist in seinem Alter einer der Besten der Welt. Schaut mal, welcher 96er-Jahrgang weltweit besser ist als er? Eigentlich keiner.“ Na ja, so ganz stimmt das nicht. Etwa der Franzose Matthieu Bailet oder der Schweizer Loic Meillard sind ebenfalls Jahrgang 96 und stehen im Weltcup vor Jocher. Nicht zu vergessen Marco Odermatt (Schweiz) und der Kanadier James Crawford, die beide noch ein Jahr jünger sind und bereits ganz vorne mitmischen. Doch zu den Weltbesten des Fachs in diesem Alter kann man Jocher, der in Grainau lebt, definitiv zählen. Zudem wird man im Herren-Rennsport nur langsam alt, wie unlängst der Franzose Johan Clarey bewiesen hat, indem er sich am Montag Olympia-Silber in der Abfahrt schnappte – Clarey ist Jahrgang 1981! „Die Athleten können fahren bis sie 39 oder 40 Jahre alt sind, da hat Simon theoretisch noch 14 Jahre Zeit“, betonte Maier.

Fersenprellung macht Jocher noch zu schaffen

Der Alpinchef beschreibt den gebürtigen Schongauer als zielgerichtet, einer, der die Voraussetzungen mitbringt, um irgendwann ganz oben auf dem Podium zu stehen. Ebenso macht sich Maier keine Sorgen, dass Jocher abheben könnte. „Er weiß, wo es langgeht. Ich habe keine Angst davor, dass er nicht geerdet bleibt.“ Diesen Eindruck bestätigt auch Wagner: „Er ist noch immer derselbe, ist sogar noch konzentrierter geworden.“ In Peking aber wird Jochers Konzentration derzeit etwas gestört. Beim Weltcup in Kitzbühel hatte er sich seine Ferse geprellt, die ihm weiterhin zu schaffen macht. Zwischen den Trainingseinheiten in China bastelte er immer wieder an seinem Skischuh, um möglichst beschwerdefrei fahren zu können. Nun greift der ein oder andere Sportler in solchen Situationen gerne zu Schmerzmitteln. „Davon bin ich aber kein Freund“, betont Wagner, der Jocher deshalb davon abrät. Zudem betont der DSV-Trainer: „Für eine Fahrt geht es schon.“ Und mehr ist ja beim Super-G nicht gefordert.