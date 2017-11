Murnauer Arzt gehört zu Müller-Wohlfahrts Team beim FC Bayern

Sprung auf der Karriereleiter

von Andreas Mayr schließen

Mit „Mull“ in die Erste Liga: Bei der Europameisterschaft 2016 war er dabei. Jetzt gehört der Murnauer Jochen Hahne zum Ärzte-Team, das künftig den FC Bayern betreut.

Murnau– Die Basketballer des FC Bayern betreut er seit zehn Jahren, mit der Fußball-Nationalmannschaft fuhr er 2016 schon zur Europameisterschaft – nun nimmt Jochen Hahne die nächste Stufe auf der Karriereleiter. Der Murnauer Arzt gehört zum Team um Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, das künftig wieder die Kicker des FC Bayern München medizinisch versorgen soll. Das berichtet die Bild-Zeitung. Während Müller-Wohlfahrt bei Top-Spielen auf der Bank sitzt, übernehmen Hahne und seine Kollegen Peter Ueblacker und Lutz Hänsel das Tagesgeschäft.

Beim FC Bayern genießt der Murnauer einen glänzenden Ruf. Erarbeitet hat er ihn sich in seiner Funktion als Teamdoktor der Korbjäger. Anfang des Jahrtausends hatte der FCB um den Dortmunder Basketballer gebuhlt, der in Münster Medizin studierte und nebenbei in der Zweiten Liga auflief. Die Chance, bei den Bayern zu spielen, lockte Hahne. Mitten im Studium wechselte er. Nach einem Auslandsaufenthalt an der Harvard-Medical-School in Boston beendete er seine aktive Karriere und übernahm 2007 das Amt des Mannschaftsarztes. Damals war das noch keine große Sache, der Job vielmehr eine nette Gefälligkeit für die Teamkollegen von früher, die Hahne Spaß machte. Denn die Bayern waren in die viertklassige Regionalliga abgerutscht. Erst als Club-Präsident Uli Hoeneß beschloss, die Sparte auszubauen, rückten die Korbjäger in den Fokus.

Hahne arbeitete zu diesem Zeitpunkt in der Murnauer Unfallklinik sowie dem Garmisch-Partenkirchner Klinikum, bildete sich weiter zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. In seiner Freizeit lief er für den ESV Staffelsee auf – zunächst ganz unten in der Kreisklasse. Gemeinsam mit Dominik Moroder stieg er bis in die Bayernliga auf. Noch heute verbindet ihn und den neuen ESV-Coach eine enge Freundschaft. Beim Quattroball-Turnier der Murnauer im Sommer spielten beide gemeinsam in einem Oldie-Team des ESV.

Im Beruf zählt der Murnauer zu den Jüngsten. Bei den Bayern kam er mit Müller-Wohlfahrt (genannt „Mull“) in Kontakt. 2014 nahm ihn der renommierte Sportmediziner als Partner in seiner Praxis im Münchner Zentrum auf. Ebenso verstärkte der 39-Jährige Müller-Wohlfahrts Team bei der Fußball-Nationalmannschaft. Bis zu seinem Einsatz bei der WM in Russland ist er aber nun bei den Bayern gefragt.